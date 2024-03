Le Havre. Scanner mobile, nouveaux douaniers… Des mesures pour contrer les trafics de drogues dans le port

C'est "un mal qui ronge toute l'Europe", rappelle Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, et donc des douanes françaises. Ce mal, ce sont les trafics de stupéfiants, notamment de cocaïne, qui transitent par les grands ports, dont Le Havre. Les saisies ont été multipliées par cinq, entre 2010 et 2022. Pour tenter de rattraper les trafiquants dans cette course effrénée, le ministre a annoncé des moyens supplémentaires, jeudi 7 mars.

Un scanner mobile

Pour compléter le dispositif de scanner fixe, qui permet aujourd'hui de contrôler six à huit conteneurs par jour, un scanner mobile arrivera sur le port du Havre en 2024. Cet outil pourra être utilisé directement sur les terminaux, permettant de multiplier par six le nombre de conteneurs contrôlés. "Le scanner fixe permet des contrôles plus approfondis, mais il suppose de déplacer le camion et son conteneur dans nos locaux", éclaire Christian Boucard, directeur interrégional des douanes de Normandie. "Avec le scanner mobile, on peut aller au plus près du débarquement, sur les quais. La diversification des méthodes permet de lutter plus efficacement contre la fraude."

Une démonstration de dépotage de conteneur a été réalisée sous les yeux du ministre.

Quinze douaniers supplémentaires

Le ministre a également annoncé la création de quinze postes de douaniers supplémentaires affectés au port du Havre. "Ils arriveront après les Jeux Olympiques pour des activités de surveillance, notamment", indique Thomas Cazenave. On compte aujourd'hui une centaine de douaniers au Havre, répartis dans trois brigades.

Plus de renseignement

"Pour être efficace dans la saisie, il doit y avoir un ciblage efficace", rappelle le ministre. Un effort va donc être fait sur le renseignement. "Nous allons augmenter le nombre de lecteurs de plaques d'immatriculations, il y en a un aujourd'hui, on va en positionner cinq sur l'ensemble de la zone portuaire." Le ministre a aussi annoncé le développement du système eManifest, qui favorise l'échange de données avec les compagnies maritimes.