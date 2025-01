Le Havre. Deux tonnes de cocaïne saisies sur le port, deux hommes mis en examen

Un docker de 22 ans et un chauffeur routier de 41 ans ont été mis en examen vendredi 3 janvier après la découverte, le 30 décembre, de plus de deux tonnes de cocaïne dissimulées dans un conteneur au port du Havre (Seine-Maritime), a annoncé le parquet de Paris. Les deux hommes ont été mis en examen notamment pour importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, précise dans son communiqué la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Ces infractions sont passibles d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle et la cocaïne saisie a une valeur estimée à la revente au détail à plus de 130 millions d'euros, ajoute le communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est félicité sur X de cette saisie réalisée par la section de recherches de la gendarmerie de Rouen et l'OFAST (Office anti-stupéfiants), signe selon lui que "la guerre contre le narcotrafic s'intensifie de jour en jour".

"Ce sont des renseignements collectés et des recoupements effectués par la section de recherches de Rouen qui ont permis d'initier l'enquête", a indiqué à l'AFP le colonel Joël Kerleau, qui la dirige.

Un mode opératoire inédit

Débutées sous l'autorité du parquet du Havre puis, dès les interpellations, de la Junalco (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée), les investigations se poursuivent notamment pour identifier "l'ensemble des co-auteurs et complices". Elles ont déjà permis de "mettre en lumière le mode opératoire particulier utilisé", avec "le dépôt d'un conteneur clone en zone de déchargement (…) disposant d'un marquage identique à un conteneur déjà référencé dans la cargaison d'un navire à décharger", indique le parquet de Paris. "Ce conteneur clone avait été préalablement déposé sur le port, de manière à pouvoir faire une substitution pour éviter le passage au scanner" du conteneur renfermant la drogue, a expliqué le colonel Kerleau.

• Lire aussi. Le Havre. Il valait mieux éviter de les manger à l'apéro : 30 tonnes d'olives saisies par la douane

"C'est la première fois que cette manière d'opérer a été utilisée à notre connaissance sur le port du Havre", a-t-il dit, bien que la technique soit déjà utilisée dans d'autres ports étrangers. Selon le parquet de Paris, cette saisie "confirme que depuis plusieurs années, le port du Havre est devenu l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne sur le territoire national métropolitain pour les organisations criminelles transnationales." En mars 2024, 2,7 tonnes de cocaïne avaient été saisies au port du Havre dans un conteneur en provenance de Guadeloupe, dissimulées dans des caisses de déménagement.

Avec AFP