Loisir. Le festival Lisieux en bulles revient pour une 5e édition

La ville de Lisieux accueille, samedi 22 novembre, la 5e édition de Lisieux en bulles, un rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs de bande dessinée et de littérature jeunesse.

Tout au long de la journée, de nombreux auteurs et illustrateurs seront présents pour rencontrer le public, proposer des séances de dédicaces et animer des ateliers créatifs.

Au programme, des ateliers de reliure et de sérigraphie, mais aussi les rencontres et dédicaces avec des auteurs normands, tels que le Caennais Simon Hureau, auteur de l'album Sermilik, Camille Martin, qui a publié son premier livre jeunesse intitulé Les petits bonheurs de Ginger ainsi que Michaël Minerbe et Vincent Guerrier.