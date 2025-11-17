Avranches. Créer son entreprise : un salon dédié aux futurs entrepreneurs à Avranches le 20 novembre

Ce rendez-vous est l’occasion idéale pour découvrir les étapes pour créer son entreprise, obtenir des conseils personnalisés, rencontrer des experts de la création et du financement, identifier les aides et accompagnements disponibles,

ou encore développer son réseau professionnel.

Que vous soyez au tout début de votre réflexion ou prêt à vous lancer, le Salon de la Création d’Entreprise d’Avranches répond à toutes les questions essentielles : business plan, statut juridique, financement, accompagnement, implantation…



Un programme complet pour structurer son projet



10h30 – Atelier “Envie de vous lancer ?”

Conseils pratiques avec un expert de la CCI pour comprendre les fondamentaux d’un projet solide.

12h00 – Table ronde “Les partenaires et les aides pour créer son entreprise”

Présentation des dispositifs du territoire, notamment l’accompagnement de la CA Mont-Saint-Michel Normandie et les outils de la CCI.

13h00 – Atelier “Les leviers du financement”

Panorama des solutions pour financer son entreprise : prêts, aides, dispositifs locaux, banques, concours…



Créer son entreprise à Avranches : un territoire dynamique



La CCI Ouest Normandie rappelle que le bassin d’Avranches offre un écosystème favorable à l’entrepreneuriat grâce à un accompagnement de proximité, des dispositifs dédiés comme “Ici Je Monte Ma Boîte”, un réseau d’acteurs mobilisés pour soutenir la création d’activité. Le Sud Manche reste l’un des territoires les plus actifs de Normandie en matière de projets entrepreneuriaux.



Infos pratiques :

Date : jeudi 20 novembre 2025

Horaires : 10h – 14h

Lieu : Salle Victor Hugo, Place Carnot, 50300 Avranches

Entrée : libre et gratuite