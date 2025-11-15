En ce moment Too Sweet HOZIER
Normandie. Une famille entière disparaît en mer avec hypothèse criminelle : 25 ans après, retour sur les lieux de l'affaire Godard

Société. Le médecin normand Yves Godard s'est volatilisé en mer avec ses deux enfants, laissant derrière lui une enquête tentaculaire où la piste criminelle n'a jamais pu être confirmée, ni écartée. Vingt-cinq ans plus tard, l'équipe de Non élucidé revient sur les lieux du drame pour tenter, une nouvelle fois, de comprendre l'impossible.

Publié le 15/11/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Entre traces de sang et voilier fantôme, la famille Godard disparaît : 25 ans plus tard, retour sur une affaire qui hante la Normandie. - BARYLKO/SIPA / BARYLKO/SIPA

Plus de deux décennies ont passé, mais l'affaire Godard demeure l'un des drames les plus troublants ayant marqué la Normandie et le littoral nord-ouest. Non élucidé propose une relecture complète de cette disparition familiale, un récit qui continue d'interpeller habitants, enquêteurs et passionnés de faits divers.

A travers une narration immersive, l'émission revient sur les premiers jours de septembre 1999, lorsque le médecin normand Yves Godard quitte Saint-Malo avec ses deux enfants pour une simple sortie en mer… dont personne ne reviendra jamais. Très vite, les incohérences et les découvertes inquiétantes se multiplient, orientant l'enquête vers un possible drame intrafamilial.

A lire aussi. Disparitions. Le dossier est clos depuis 10 ans, les secrets de l'affaire du Dr Godard

Retour sur les premières heures d'une disparition inexpliquée

L'histoire débute dans le Calvados, près de Tilly-sur-Seulles. Alors que le médecin cesse brusquement ses consultations, plusieurs éléments se succèdent en quelques jours : un départ précipité en voilier depuis Saint-Malo, des achats suspects, puis la découverte d'importantes traces de sang et de morphine dans son véhicule.

Une perquisition au domicile familial, en plein cœur de la Normandie, révèle également des traces de sang appartenant à Marie-France Godard, l'épouse du médecin. L'enquête bascule alors dans une dimension bien plus sombre qu'une simple disparition en mer.

Des rebondissements qui défient encore les enquêteurs

Annexes de bateau retrouvées à des endroits improbables, objets personnels réapparus comme par fragments sur différentes plages, témoignages non confirmés à l'étranger… A chaque découverte, l'affaire semble se jouer des enquêteurs.

Les zones côtières du littoral normand, de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'aux abords de Saint-Malo, deviennent le théâtre d'investigations massives. Certaines trouvailles (comme le crâne de Camille ou les ossements attribués plus tard à Yves Godard) viennent compliquer encore davantage la compréhension du dossier, sans jamais apporter l'explication définitive attendue.

Un dossier judiciaire refermé, mais un mystère intact

Malgré des années d'investigations, un non-lieu est prononcé en 2012. Les magistrats reconnaissent alors l'impossibilité d'écarter totalement la piste d'un homicide suivi d'une mise en scène en mer… comme celle d'un accident.

Aujourd'hui encore, en Normandie, l'affaire Godard reste citée parmi les plus grandes énigmes judiciaires françaises. Et si le programme de T18 n'annonce aucune révélation nouvelle, il redonne une visibilité à ce dossier hors norme, dont chaque détail continue de susciter curiosité et interrogations.

Pourquoi "Non élucidé" relance l'intérêt en 2025

En proposant une plongée minutieuse dans les archives, les lieux clés de l'enquête et les rebondissements les plus déroutants, l'émission ambitionne de remettre en lumière ce drame qui a profondément marqué la région et la France entière. C'est samedi 15 novembre à 21h05 en prime time sur T18.

Un parti pris narratif qui pourrait encourager témoins oubliés et habitants du littoral à se manifester, une dimension déjà observée lors d'autres diffusions du programme. 

Normandie. Une famille entière disparaît en mer avec hypothèse criminelle : 25 ans après, retour sur les lieux de l'affaire Godard
