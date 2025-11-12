Bon plan. Réservez dès maintenant vos billets de train pour l'hiver depuis et pour la Normandie, avant la ruée des vacanciers

La saison hivernale s'annonce déjà sur les rails. Dès ce 12 novembre 2025, les voyageurs peuvent réserver leurs billets de train pour les vacances d'hiver mais aussi pour les trajets du 8 janvier au 29 mars 2026.
La SNCF a ouvert sa billetterie à un horaire "très matinal", pour permettre aux vacanciers d'organiser plus sereinement leurs déplacements vers les stations de ski, les grandes villes du sud-est ou encore la Méditerranée.
Certaines destinations, notamment sur l'axe Paris-Lyon-Marseille-Nice, sont même accessibles jusqu'au 3 juillet 2026, selon SNCF Voyageurs. Une nouveauté qui s'inscrit dans la volonté de faciliter la planification des séjours à long terme.
Des trajets réservables jusqu'à six mois à l'avance
C'est l'un des principaux changements cette année : la SNCF expérimente l'ouverture des ventes sur six mois pour les TGV Inoui du sud-est. Concrètement, les voyageurs peuvent dès aujourd'hui réserver leurs places pour un trajet direct vers Lyon, Montpellier, Marseille ou Nice jusqu'à la mi-2026.
Cette extension intervient alors que la concurrence s'intensifie sur les grandes lignes, avec notamment Trenitalia, qui proposera quatre allers-retours quotidiens Paris-Marseille à partir du 14 décembre 2025, et dont les réservations sont déjà ouvertes jusqu'en mai 2026.
Plus de trains vers la montagne pendant les vacances d'hiver
L'hiver, les montagnes françaises attirent toujours plus de vacanciers. Pour répondre à cette demande, SNCF Voyageurs renforce son offre :
- 850 TGV Inoui circuleront vers les stations alpines durant les cinq week-ends des vacances scolaires (zones A, B et C).
- Des liaisons directes Paris - Bourg-Saint-Maurice seront assurées chaque jour par Ouigo, du 18 décembre au 29 mars.
L'objectif affiché : faciliter les départs vers les massifs français tout en encourageant une mobilité décarbonée.
- A lire aussi. People. "Une pensée à tous les clients que j'ai allumés" : avec humour, le Normand Dorian Louvet (Koh-Lanta) quitte la SNCF
Des trajets prolongés pour Ouigo et les Intercités
Les adeptes du Ouigo peuvent également anticiper leurs voyages : les billets sont disponibles jusqu'à 60 jours avant le départ, pour des circulations prévues jusqu'au 3 juillet 2026.
La compagnie rappelle aussi que les Intercités desservent de nombreuses régions montagneuses comme le Massif central, les Alpes ou les Pyrénées, permettant à chacun de trouver une solution adaptée à son budget.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.