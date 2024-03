Normandie. Un an de voyages illimités, la carte Tempo à 1€… Une semaine d'offres inédites pour prendre le train

Les "Nomad Days" font leur retour. Jusqu'au dimanche 24 mars, la Région Normandie et SNCF Voyageurs proposent sept jours d'offres inédites pour donner envie aux Normands de prendre le train et leur permettre de voyager à travers la région et vers Paris de façon écoresponsable et à petits prix.

Pendant cette semaine exceptionnelle, le prix de la carte Tempo passe de 49€ à 1€. Cet abonnement permet de bénéficier pendant un an de réductions de 25% en semaine et de 50% le week-end sur les trains Nomad depuis et vers Paris. SNCF Voyageurs organise également un jeu-concours sur la page Instagram SNCF Nomad train. Un an de voyages illimités en Normandie et vers Paris est à gagner avec le "Golden Ticket".

Inciter à l'écomobilité

L'opération s'inscrit dans une démarche responsable. Elle souhaite offrir aux voyageurs ponctuels, notamment ceux qui utilisent leur voiture, la possibilité de mieux connaître l'offre Nomad et de repenser leurs habitudes de transport.