Dieppe. La Ville décide de rallumer l'éclairage public la nuit

Environnement. A compter du lundi 10 novembre 2025, la Ville de Dieppe remet en place l'éclairage public dans l'ensemble des rues de Dieppe. Une décision qui a été prise grâce à des investissements sur le Led et une renégociation du contrat d'électricité. 

Publié le 11/11/2025 à 09h32 - Par Pierre Durand-Gratian
A Dieppe, le maire Nicolas Langlois a décidé de rallumer l'éclairage public la nuit. 

Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, le dit : l'extinction d'une partie de l'éclairage public depuis fin 2022 dans la Ville a été "contrainte". Le contexte de l'époque est une flambée considérable des coûts de l'énergie, qu'il a bien fallu absorber pour les collectivités. A Dieppe, cela s'est fait donc en éteignant la lumière, une partie de la nuit et sur une partie des quartiers. 

Des nouveaux équipements Leds

Désormais, la Ville rallume, partout et toute la nuit. La décision sera effective en fonction des quartiers entre le lundi 10 et le vendredi 14 novembre. "Depuis 2022, on a engagé un grand plan d'investissement sur l'éclairage public", justifie Nicolas Langlois, le maire de Dieppe. 36% du parc de luminaires est à ce jour en Leds, ce qui consomme jusqu'à 80% de moins que les anciens systèmes. "On doit passer à plus de 50% dans quelques semaines", ajoute le maire. 1 100 points lumineux vont à nouveau être changés, soit la totalité des lampes à mercure et sodium restantes, les plus énergivores, grâce à l'attribution d'un marché à une entreprise privée. Cela représente 300 000 euros d'investissement supplémentaire. 

Par ailleurs, "notre nouveau contrat d'électricité va nous coûter moins cher, et même beaucoup moins cher que le précédent", ajoute Nicolas Langlois, maintenant que les prix sont revenus à des niveaux plus raisonnables. Au final, rallumer totalement Dieppe aujourd'hui donnera une facture moins coûteuse qu'en 2022. Une décision que le maire dit avoir prise pour les gens "qui marchent la nuit, ceux qui se déplacent à vélo ou à trottinette, en particulier les travailleurs de nuit". 

