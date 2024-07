Dieppe. Banc arc-en-ciel repeint, banc rouge détruit… Des plaintes déposées après des dégradations

Un banc arc-en-ciel repeint, un autre détruit et jeté dans une mare, des boîtes à livres dégradées… Dans un communiqué publié mardi 9 juin, l'antenne locale de l'association Nous Toutes 76 déplore plusieurs actes de vandalisme, commis "durant le week-end électoral" à Dieppe.

"Des actes inacceptables et consternants"

Parmi les faits pointés par l'association, la destruction, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet, d'un banc de couleur rouge, installé par la Ville à l'initiative de Nous Toutes dans le parc François Mitterrand, en hommage aux victimes de féminicides. "Le détruire constitue une violence de plus contre ces femmes qui sont tombées sous le coup d'un conjoint, d'un ex-conjoint et contre leurs enfants et familles", déplore l'association.

Lundi 8 juillet, c'est le banc arc-en-ciel, inauguré sur le front de mer à l'occasion du mois des Fiertés pour "lutter contre toutes les discriminations", qui a été repeint en noir. L'association évoque aussi des dégradations sur des boîtes à livres, des candélabres et le "saccage" de la cabane Lire à la plage.

Les bancs réinstallés prochainement

L'association Nous Toutes a déposé plainte, de même que le collectif Phoenix Queer. La Ville de Dieppe va également déposer plainte contre X ce mardi 9 juillet et indique qu'un des bancs devrait être réinstallé dès cette semaine, le second la semaine prochaine. Le maire, Nicolas Langlois, dénonce "des actes inacceptables et consternants" sur ces deux bancs "hautement symboliques".

"Nous ne céderons jamais un pouce de terrain à l'intolérance et à toutes formes de discriminations, y compris sur les réseaux sociaux", conclut-il dans un communiqué.