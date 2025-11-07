Près d'Avranches. Une colision entre deux voitures fait un blessé grave

Vendredi 7 novembre, à Saint-Ovin dans la Manche, deux voitures sont entrées en collision aux alentours de 8h du matin.

• A lire aussi. Près de Rouen. Accident sur l'A13 entre une voiture et un poids lourd, un jeune conducteur en urgence absolue

L'autre conducteur est indemne

Deux personnes sont impliquées dans l'accident. La première est indemne. L'autre victime, un homme de 39 ans, est blessé grièvement.

11 pompiers se sont déplacés sur les lieux. Ils ont pris en charge le blessé et l'ont transporté au centre hospitalier le plus proche, celui d'Avranches.