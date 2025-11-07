En ce moment Mieux que moi SLIMANE
Près d'Avranches. Une colision entre deux voitures fait un blessé grave

Sécurité. Un accident entre deux voitures fait une victime dans la matinée de vendredi 7 novembre près d'Avranches. 

Publié le 07/11/2025 à 14h04 - Par Elvire Alix
11 sapeurs-pompiers et 5 camions ont été nécessaires pour prendre en charge la victime.  - Illustration

Vendredi 7 novembre, à Saint-Ovin dans la Manche, deux voitures sont entrées en collision aux alentours de 8h du matin.

L'autre conducteur est indemne 

Deux personnes sont impliquées dans l'accident. La première est indemne. L'autre victime, un homme de 39 ans, est blessé grièvement. 

11 pompiers se sont déplacés sur les lieux. Ils ont pris en charge le blessé et l'ont transporté au centre hospitalier le plus proche, celui d'Avranches. 

