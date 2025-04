Caen. Un motard blessé à la jambe dans une collision avec une voiture

Un motard de 59 ans a été blessé dans un accident survenu ce lundi 7 avril, au croisement de l'avenue du Six juin et de la rue du Havre à Caen. Il était bientôt 15h30 quand le choc s'est produit entre la moto et une voiture. Le motard, projeté à quelques mètres, a été blessé au niveau de la jambe. Après intervention des pompiers et du Samu, il a été transporté dans un état léger vers le CHU de Caen.