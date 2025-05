Près de Caen. Trois blessés dont un grave après un accident

Le choc est survenu vers 17h45, dimanche 4 mai. Un accident "à forte cinétique", précisent les pompiers qui sont intervenus auprès des deux voitures accidentées sur la route départementale 228 de Cagny, près de Caen. Ils ont dû désincarcérer deux victimes.

Un blessé grave

Le bilan final fait état d'un homme de 45 ans grièvement blessé et transporté en urgence absolue vers le CHU de Caen. Un homme de 67 ans et une femme de 59 ans ont été légèrement blessés et également évacués vers le CHU.