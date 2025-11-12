En ce moment Mille fois M POKORA
Le Caennais de la semaine. Kups, artiste-peintre : "Il y a quelque chose d'un peu punk" dans le street-art de Caen

Loisir. Kups est artiste-peintre. Influencé par l'art de rue mais aussi par la peinture traditionnelle, il nous parle de sa passion et de la ville de Caen, où il a découvert l'univers du graffiti.

Publié le 12/11/2025 à 10h25 - Par Elvire Alix
L'artiste Kups, devant l'une de ses peintures monumentales.

Né en centre-ville, à la clinique de la Miséricorde, c'est à Caen que l'artiste Kups a façonné sa passion pour la peinture, le tatouage et le graffiti.

Qu'est-ce qui distingue votre peinture ?

"Ma peinture est une fusion entre le street-art et une peinture plus traditionnelle. Je mélange les styles. Il peut y avoir des scènes un peu classiques du quotidien, avec des pièces qui sont rajoutées les unes par-dessus les autres comme un mur qu'on aurait tagué puis repeint. J'ai aussi créé une vanité que j'ai fait sans lever le stylo."

Comment êtes-vous devenu artiste ?

"Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé par faire du tatouage quand j'avais 13 ans, mais aussi du graffiti. A l'époque Caen était taguée de partout, j'avais rencontré des graffeurs et ça m'a inspiré, c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Il y avait quelque chose d'un peu punk !"

Est-ce qu'il y a des endroits à Caen où vous aimeriez peindre ?

"Je serais prêt à peindre partout ! Même l'église Saint-Pierre, je pense que ça serait joli. Il y a plein de choses à faire de manière éphémère, on pourrait très bien suspendre des grandes bâches sur le château de Caen pour que les artistes s'expriment. Et puis il y a les bâtiments à l'extérieur de Caen, à la Grâce de Dieu, à la Guérinière..."

Et un endroit favori ?

"Depuis l'inauguration, j'adore monter dans le parc du château, ils l'ont super bien refait, il y a des banquettes, j'adore cet endroit, surtout l'été. Sinon en adresses favorites, j'aime bien me rendre au Mug, ou à l'Arbuste Café. Et juste à côté il y a la RG Galerie que j'aime beaucoup aussi."

