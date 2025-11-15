Rouen. J'ai confectionné mon propre baume à lèvres100% naturel et sans produits chimiques

Avec l'hiver qui approche, j'ai participé cette semaine à un atelier original au Pavillon des transitions de Rouen : créer un baume à lèvres 100% naturel.

Fabriquer ses cosmétiques soi-même

Le rendez-vous est fixé à 14h. Je rencontre Julie Desailly, animatrice d'éducation à l'environnement au Pavillon des transitions de Rouen. Elle m'explique que cet atelier de création de baume à lèvres s'inscrit dans le cadre de l'exposition "Stop les toxiques" qui se poursuit jusqu'au 29 mars. C'est Sébastien Fournier, médiateur scientifique au Pavillon des transitions, qui dirige l'atelier. "L'idée est de montrer aux gens qu'il est facile de fabriquer des cosmétiques de base avec des produits entièrement naturels", m'indique-t-il. Nous entrons dans la salle. D'emblée, il nous explique que la plupart des baumes à lèvres du commerce contiennent des ingrédients synthétiques et ne sont pas 100% naturels. Il nous rappelle aussi que la peau a trois couches : l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Elles servent à protéger le corps, à réguler la température et à ressentir les sensations. J'apprends aussi que la peau des lèvres est plus fine que celle du visage et qu'elle ne peut pas s'hydrater seule. Des informations instructives et très utiles.

Après nous avoir montré les étapes pour fabriquer un baume à lèvres, Sébastien Fournier nous observe faire. Je verse 5g de cire d'abeille dans un verre doseur et la fais fondre au cuiseur vapeur, une étape qui peut se faire au bain-marie à la maison. Dans un autre récipient, je mets 6g de beurre de karité et 4g de beurre de cacao. La cire fondue, j'y ajoute les beurres que je laisse fondre. Pendant ce temps, je prépare un autre bol avec 5g d'huile de jojoba, qui protège les lèvres du dessèchement, et un peu d'huile d'amande douce, qui joue le rôle de bouclier pour retenir l'hydratation. Une fois les beurres fondus, je les mélange aux huiles puis j'ajoute deux gouttes de vitamine E, qui sert de conservateur, et je remue. Pour finir, je verse le mélange dans un pot en verre et j'attends qu'il se solidifie. Et voilà, mon baume est prêt ! Je suis fière de l'avoir réalisé moi-même et j'ai apprécié en savoir plus sur ces ingrédients aux noms parfois barbares que l'on retrouve dans certains baumes à lèvres comme l'octyldodécanol, un ingrédient issu du pétrole. J'ai pris conscience que fabriquer soi-même ses cosmétiques ne coûtait pas plus cher que de les acheter en magasin et que c'était meilleur pour notre santé. Toute l'année, d'autres structures proposent des ateliers similaires comme l'association Chic planète basée à Sotteville-lès-Rouen. Et si vous vous lanciez aussi ?