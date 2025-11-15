En ce moment TOI ET MOI GUILLAUME GRAND
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. J'ai confectionné mon propre baume à lèvres100% naturel et sans produits chimiques

Société. Dans le cadre d'un atelierau Pavillon des transitionsde Rouen, j'ai créé mon premier baume à lèvres 100% naturel.

Publié le 15/11/2025 à 14h00 - Par Justine Carrère
Rouen. J'ai confectionné mon propre baume à lèvres100% naturel et sans produits chimiques
J'ai créé mon premier baume à lèvres naturel à base de beurres de cacao et de karitéet d'huiles de jojoba et d'amande douce.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec l'hiver qui approche, j'ai participé cette semaine à un atelier original au Pavillon des transitions de Rouen : créer un baume à lèvres 100% naturel.

Fabriquer ses cosmétiques soi-même

Le rendez-vous est fixé à 14h. Je rencontre Julie Desailly, animatrice d'éducation à l'environnement au Pavillon des transitions de Rouen. Elle m'explique que cet atelier de création de baume à lèvres s'inscrit dans le cadre de l'exposition "Stop les toxiques" qui se poursuit jusqu'au 29 mars. C'est Sébastien Fournier, médiateur scientifique au Pavillon des transitions, qui dirige l'atelier. "L'idée est de montrer aux gens qu'il est facile de fabriquer des cosmétiques de base avec des produits entièrement naturels", m'indique-t-il. Nous entrons dans la salle. D'emblée, il nous explique que la plupart des baumes à lèvres du commerce contiennent des ingrédients synthétiques et ne sont pas 100% naturels. Il nous rappelle aussi que la peau a trois couches : l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Elles servent à protéger le corps, à réguler la température et à ressentir les sensations. J'apprends aussi que la peau des lèvres est plus fine que celle du visage et qu'elle ne peut pas s'hydrater seule. Des informations instructives et très utiles.

Après nous avoir montré les étapes pour fabriquer un baume à lèvres, Sébastien Fournier nous observe faire. Je verse 5g de cire d'abeille dans un verre doseur et la fais fondre au cuiseur vapeur, une étape qui peut se faire au bain-marie à la maison. Dans un autre récipient, je mets 6g de beurre de karité et 4g de beurre de cacao. La cire fondue, j'y ajoute les beurres que je laisse fondre. Pendant ce temps, je prépare un autre bol avec 5g d'huile de jojoba, qui protège les lèvres du dessèchement, et un peu d'huile d'amande douce, qui joue le rôle de bouclier pour retenir l'hydratation. Une fois les beurres fondus, je les mélange aux huiles puis j'ajoute deux gouttes de vitamine E, qui sert de conservateur, et je remue. Pour finir, je verse le mélange dans un pot en verre et j'attends qu'il se solidifie. Et voilà, mon baume est prêt ! Je suis fière de l'avoir réalisé moi-même et j'ai apprécié en savoir plus sur ces ingrédients aux noms parfois barbares que l'on retrouve dans certains baumes à lèvres comme l'octyldodécanol, un ingrédient issu du pétrole. J'ai pris conscience que fabriquer soi-même ses cosmétiques ne coûtait pas plus cher que de les acheter en magasin et que c'était meilleur pour notre santé. Toute l'année, d'autres structures proposent des ateliers similaires comme l'association Chic planète basée à Sotteville-lès-Rouen. Et si vous vous lanciez aussi ?

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. J'ai confectionné mon propre baume à lèvres100% naturel et sans produits chimiques
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple