Artisanat. "On s'est formés nous-mêmes" : deux anciens franciliens représentent l'Orne au salon Made in France expo

Tout plaquer pour venir travailler le bois à la campagne. Originaires d'Ile-de-France, Guillaume et Cécile Stevens sont "les Parisiens clichés qui avaient besoin de calme", sourient-ils. En 2021, le couple s'est installé dans l'Orne pour créer l'entreprise Sèves et Copeaux. "On voulait redécouvrir la nature mais on cherchait surtout plus de confort pour nos quatre enfants. La vie parisienne nous a épuisés", précise Guillaume Stevens, ancien agent de maîtrise RATP.

"On a appris sur Internet"

Dans son atelier situé à Lonlay-l'Abbaye, le couple réalise désormais des objets en bois massif. "Il nous a fallu deux ans pour nous installer, le temps d'acheter les machines et de nous former nous-mêmes, explique Guillaume Stevens. On a appris en autodidacte, sur Internet et avec nos proches car j'ai de la famille qui travaille le bois, en menuiserie. Ce qui me plaît, c'est que chaque objet est unique. On essaie de faire des produits assez haut de gamme", poursuit-il.

Au départ, Guillaume Stevens devait être l'unique gérant de l'entreprise Sève et Copeaux. "C'était son idée mais le projet m'a plu. On est très complémentaires, je me suis dit que l'on ferait une bonne équipe", sourit sa compagne, Cécile. Guillaume, qui avait commencé son apprentissage, lui a alors transmis ses connaissances. "Toute seule, je n'aurais pas franchi le pas. Ce qui m'a plu, c'est plutôt l'aspect créatif de ce travail car je voulais apporter mes idées", affirme Cécile Stevens.

"C'est difficile de trouver notre identité"

Pour le couple, le travail du bois a commencé par la fabrication d'un banc Montessori. "On l'a fait pour nos enfants. L'assise est à 20 centimètres du sol, donc adapté à leur taille, développe Cécile Stevens. C'est difficile de trouver notre identité de créateurs mais petit à petit, on a essayé plein de choses", poursuit-elle, avant d'ajouter que l'entreprise travaille beaucoup avec des clients qui demandent des objets personnalisés. "Cela développe notre bagage créatif", confie l'artisane.

Le couple réalise des objets en bois massif dans son atelier depuis plusieurs années. - Martin Patry

Cette année, Guillaume et Cécile Stevens ont été sélectionnés pour représenter l'Orne lors du festival Made in France Expo, du 6 au 9 novembre, à Paris. L'occasion pour les deux artisans de retrouver leurs amis d'Ile-de-France. "C'est excitant mais il a fallu préparer beaucoup de choses", lance Cécile Stevens. "Nous sommes très fiers mais un peu stressés, ajoute son conjoint. On a été agréablement surpris, c'est un beau cadeau", conclut-il

Les deux entrepreneurs voulaient notamment lancer leur site internet avant le festival. Il est accessible depuis dimanche 2 novembre.