Inondations. La Biscuiterie de Lonlay-l'Abbaye et plusieurs bâtiments touchés par une crue

Les cours d'eau sont sortis de leur lit à Lonlay-l'Abbaye, dans l'Orne, à la frontière avec la Manche, samedi 9 décembre. Plusieurs bâtiments ont été inondés à cause de ces crues. La Biscuiterie de l'Abbaye fait partie des entreprises touchées. Au lieu-dit Les Îles, plusieurs habitations ont aussi été inondées. Les pompiers sont sur place pour pomper l'eau.

Vigilance jaune aux crues

Le département de l'Orne a été placé en vigilance jaune aux vents violents jusqu'à 24h, pluie et inondation jusqu'à 18h et crues, samedi 9 décembre. La vigilance crue se poursuit dimanche 10 décembre. La Manche est aussi en vigilance jaune pour les mêmes motifs. Le Calvados est quant à lui en alerte jaune pour des vents violents et des crues.