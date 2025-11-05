Caen. L'exposition sur Yvonne Guégan joue les prolongations jusqu'en 2026

Elle est "très appréciée du public" selon la municipalité. L'exposition temporaire "Yvonne Guégan, une femme dans sa ville" est étendue jusqu'au 5 janvier. Elle est à découvrir jusqu'au 5 janvier, soit une prolongation de deux mois.

Cette exposition, réalisée dans le cadre du Millénaire et proposée 20 ans après la disparition de l'artiste, est une rétrospective inédite. Les visiteurs retrouveront au sein de la salle du Scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes de Caen environ une centaine d'œuvres, qu'elles soient en peinture, sur papier et en céramique. Il est ainsi encore temps de découvrir le travail de cette Caennaise attachée à sa ville. A noter que l'entrée est offerte pour les habitants de Caen et les mineurs.