Caen. Qui est Yvonne Guégan, célébrée à l'Abbaye-aux-Hommes ?

Culture. Une nouvelle exposition s'installe dans le scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes du lundi 13 octobre au 5 novembre. Elle retrace l'œuvre artistique d'Yvonne Géguan, figure culturelle caennaise du XXe siècle.

Publié le 09/10/2025 à 16h00 - Par Elvire Alix
L'exposition "Yvonne Guégan, une femme dans sa ville" est à voir du 13 octobre au mercredi 5 novembre à l'Abbaye-aux-Hommes.

Vingt ans après sa disparition, Caen rend hommage à l'une de ses figures artistiques les plus marquantes. Du 13 octobre au 5 novembre, le scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes accueille, dans le cadre du Millénaire, une exposition intitulée "Yvonne Guégan, une femme dans sa ville", consacrée à Yvonne Guégan, peintre et céramiste caennaise. Née en 1915, diplômée des Beaux-Arts de Paris, elle installe son atelier à Caen en 1939. Détruit pendant la guerre, ce dernier devient le point de départ d'une œuvre marquée par les ruines et la Reconstruction. Yvonne Guégan défend la place des femmes et s'attache à faire entendre la voix des citoyens dans une société en plein changement. Sa création prend aussi pour sujet la souffrance incarnée par les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur. La rétrospective réunit une centaine de peintures, dessins et céramiques.

Pratique. Gratuit pour les Caennais et les -18 ans. Informations surcaen.fr/abbaye-aux-hommes.

Galerie photos
L'exposition "Yvonne Guégan, une femme dans sa ville" est à voir du 13 octobre au mercredi 5 novembre à l'Abbaye-aux-Hommes.

