Bonne table à Caen. Grain de folie by Jef, une envie d'Italie

Une nouvelle adresse gourmande s'est installée en centre-ville de Caen : Grain de folie by Jef. Derrière ce nom se cache un concept "hybride", comme le décrit son gérant Jean-François Tartarin : "Un lieu à mi-chemin entre coffee-shop, restaurant et restauration rapide", où l'on peut savourer à toute heure aussi bien des focaccias salées que des pâtisseries maison et des boissons gourmandes.

Un lieu hybride, entre sucré et salé

En entrant, le décor invite à la découverte. A gauche, des douceurs sucrées inspirées de l'Italie et des boissons caféinées à base de grains havrais. A droite, un large choix de focaccias salées, idéales pour un déjeuner sur le pouce ou à emporter. "J'ai découvert la focaccia salée au gré de mes voyages", raconte Jean-François Tartarin. "A Caen, il n'y en avait pas beaucoup et j'avais envie de proposer un service continu toute la journée. Pour le café, je voulais mettre en valeur des brûleries artisanales et du café bio. Je me suis tourné vers une version normande, issue du Havre." Le jour de ma visite, le froid automnal m'incite à choisir la focaccia Autonno, garnie de jambon cuit, crème d'artichaut, gorgonzola, noix et roquette. Une combinaison originale de produits locaux où le crémeux du gorgonzola se marie parfaitement au jambon et où les noix apportent un délicieux croquant.

La focaccia Autonno au gorgonzola.

Pour le dessert, je cède à la part de "blondie" (une pâtisserie entre cookie et brownie) à la pistache, douce et réconfortante, le tout pour 11,60€. La pistache, véritable signature de la maison, se retrouve dans les plats, les desserts et même certaines boissons, au grand plaisir des clients : "Ça marche vraiment bien !", se réjouit Jean-François Tartarin. Au-delà de la cuisine, l'ambiance joue un rôle central. L'espace est chaleureux et coloré. A l'étage, certains profitent du calme pour télétravailler avec une boisson chaude. Il est aussi possible de profiter de la terrasse qui peut accueillir une dizaine de personnes assises.

Pratique. 12 rue du Bras à Caen. Du lundi au samedi de 9h à 19h. 09 81 67 16 55.