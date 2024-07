Bonne table à Caen. Chez Nous, du maison comme à la maison

Après avoir suivi ensemble des études en cuisine au lycée Rabelais à Ifs puis à Angers en master hôtellerie, Clémence Pigeon et Manon Boutet ont ouvert leur première affaire rue Saint-Pierre à Caen, après un an et demi de recherche d'un local. Elles ont installé leur café-restaurant baptisé "Chez Nous", à la place du Fruity Café, le 14 février dernier. Et chacune a son rôle bien défini. "Manon est derrière les fourneaux et moi je suis à l'accueil et au service", explique Clémence.

Café, cantine, brunch

Le concept : "Café, cantine et brunch", poursuit-elle. Toute la journée, du mercredi au vendredi, vous pouvez déguster thés (en vrac) et pâtisseries telles que cookies, cinnamon rolls -roulés à la cannelle-, brownies et babkas chocolat, une sorte de brioche. Le best-seller ? Le cookie matcha chocolat blanc et ruby, qui rappelle les couleurs du restaurant. Présentées au comptoir, ces gourmandises me donnent envie dès mon arrivée. Je grimpe les 25 marches de l'escalier en colimaçon au style industriel avant de m'installer. Eh oui, un bon repas se mérite !

Le midi, les deux amies proposent deux plats qui changent chaque semaine : un premier à base de pain de la boulangerie Pain Vivant ou un deuxième orienté sur de la cuisine du monde. Ce midi-là, je pars sur un délicieux grilled-cheese, "un sandwich toasté au fromage et aux champignons". La formule, qui comprend également une boisson et un dessert, coûte 17,90€.

Le grilled-cheese aux champignons.

Le week-end, place au brunch, petit plaisir de nombreux Caennais. Les clients peuvent choisir entre une formule à 26€ ou des plats à la carte. Il faut à tout prix goûter leur plat signature. "Le bun au saumon gravlax avec une sauce spéciale pomme herbes." Dans ce restaurant de 25 couverts, tout est préparé maison et on se sent comme à la maison. "On dit d'ailleurs à nos clients : chez vous, c'est Chez Nous !", plaisante-t-elle. Je reviendrai sans aucun doute goûter le brunch.

Pratique. 28 rue Saint-Pierre à Caen. Ouvert du mercredi au dimanche. Tél. 06 83 31 57 10.