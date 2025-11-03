En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. La magie des chrysanthèmes s'empare du pont Boieldieu à Rouen

Environnement. L'exposition annuelle des chrysanthèmes du jardin des plantes s'est semée sur le pont Boieldieu après l'église Saint-Maclou à Rouen l'automne dernier. Ces fleurs seront visibles jusqu'au 12 novembre pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Publié le 03/11/2025 à 17h30 - Par Margaux Fresnais
[Photos]. La magie des chrysanthèmes s'empare du pont Boieldieu à Rouen
Au jardin des plantes de Rouen 3 mille pieds et 100 cascades de chrysanthèmes ont été installés. - Margaux Fresnais

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Durant l'automne, les feuilles tombent mais les chrysanthèmes continuent de fleurir jusqu'aux premières gelées. Tous les ans, les jardiniers de la Ville de Rouen décorent le jardin des plantes de Rouen avec ces fleurs associées à la Toussaint, qu'on voit habituellement dans les cimetières. L'année dernière, elles étaient exposées rive droite devant l'église Saint-Maclou à Rouen. Cette année, les chrysanthèmes font le lien entre les deux rives sur le pont Boieldieu.

Les chrysanthèmes sont visibles sur le pont Boieldieu et au jardin des plantes jusqu'au 12 novembre 2025.Les chrysanthèmes sont visibles sur le pont Boieldieu et au jardin des plantes jusqu'au 12 novembre 2025.

"Le pont devient magique"

Jaune, rouge, orange, les déclinaisons de couleur de la fleur star de l'automne sont à voir jusqu'au 12 novembre. Au total, 7 000 pieds et 800 cascades de chrysanthèmes embellissent le pont. Un spectacle visuel pour les visiteurs comme Hélène Kaput, qui a vu l'exposition sur les réseaux sociaux : "J'adore la variation des couleurs, des formes, qui symbolisent l'automne." Une initiative qui met en valeur le pont ajoute-t-elle, "le pont devient magique".

Cette année aucune thématique spécifique n'a été choisie mais une attention particulière aux associations de couleurs et aux structures de composition a été faite.Cette année aucune thématique spécifique n'a été choisie mais une attention particulière aux associations de couleurs et aux structures de composition a été faite.

"On est surpris"

Une attention particulière est portée aux associations de couleurs, que Joël Bouelle est venu prendre en photo : "Elles sont lumineuses avec différents tons. Un peu plus loin on en voit des plus foncées et après des plus claires, ça donne de la lumière." Une espèce de fleur qu'il n'a pas l'habitude de voir en ville : "On est surpris car d'habitude on voit les chrysanthèmes dans les cimetières au moment de la Toussaint". Plusieurs espèces de fleurs résistent au froid et au gel comme les pensées, les bruyères ou encore les véroniques.

Galerie photos
Les chrysanthèmes sont visibles sur le pont Boieldieu et au jardin des plantes jusqu'au 12 novembre 2025. Cette année aucune thématique spécifique n'a été choisie mais une attention particulière aux associations de couleurs et aux structures de composition a été faite.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. La magie des chrysanthèmes s'empare du pont Boieldieu à Rouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple