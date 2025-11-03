[Photos]. La magie des chrysanthèmes s'empare du pont Boieldieu à Rouen

Durant l'automne, les feuilles tombent mais les chrysanthèmes continuent de fleurir jusqu'aux premières gelées. Tous les ans, les jardiniers de la Ville de Rouen décorent le jardin des plantes de Rouen avec ces fleurs associées à la Toussaint, qu'on voit habituellement dans les cimetières. L'année dernière, elles étaient exposées rive droite devant l'église Saint-Maclou à Rouen. Cette année, les chrysanthèmes font le lien entre les deux rives sur le pont Boieldieu.

Les chrysanthèmes sont visibles sur le pont Boieldieu et au jardin des plantes jusqu'au 12 novembre 2025.

"Le pont devient magique"

Jaune, rouge, orange, les déclinaisons de couleur de la fleur star de l'automne sont à voir jusqu'au 12 novembre. Au total, 7 000 pieds et 800 cascades de chrysanthèmes embellissent le pont. Un spectacle visuel pour les visiteurs comme Hélène Kaput, qui a vu l'exposition sur les réseaux sociaux : "J'adore la variation des couleurs, des formes, qui symbolisent l'automne." Une initiative qui met en valeur le pont ajoute-t-elle, "le pont devient magique".

Cette année aucune thématique spécifique n'a été choisie mais une attention particulière aux associations de couleurs et aux structures de composition a été faite.

"On est surpris"

Une attention particulière est portée aux associations de couleurs, que Joël Bouelle est venu prendre en photo : "Elles sont lumineuses avec différents tons. Un peu plus loin on en voit des plus foncées et après des plus claires, ça donne de la lumière." Une espèce de fleur qu'il n'a pas l'habitude de voir en ville : "On est surpris car d'habitude on voit les chrysanthèmes dans les cimetières au moment de la Toussaint". Plusieurs espèces de fleurs résistent au froid et au gel comme les pensées, les bruyères ou encore les véroniques.