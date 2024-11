Rouen. Toussaint : il entretient les tombes dans les cimetières en Normandie

En cette période de Toussaint, c'est l'occasion de parler d'une entreprise atypique, A jamais sans vous, spécialisée dans le nettoyage, le fleurissement et la rénovation de sépultures. Celle-ci est dirigée par Valentin Jandacka, un jeune homme de 28 ans, qui intervient en Seine-Maritime comme à Rouen, dans l'Eure et en Normandie.

Pour ses nettoyages de sépultures, Valentin Jandacka utilise un produit spécial qui est composé de savon noir, qui a un pouvoir astringent pour la propreté, mais qui n'abîme pas le matériau en dessous.

Un métier hors du commun

"J'ai été amené assez jeune à fréquenter les cimetières et à me rendre compte que les tombes se dégradent rapidement", confie-t-il. Alors qu'il était au cimetière pour se recueillir devant la tombe d'un proche, il a fait la connaissance d'"un monsieur qui entretenait régulièrement la tombe de sa femme", poursuit-il. Un jour, il ne l'a plus vu pendant six mois et a commencé à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il rencontre l'un de ses proches qui lui a annoncé son décès.

"C'est à ce moment que je me suis dit qu'il y avait des gens qui aimeraient que leurs monuments soient entretenus", ajoute-t-il. De fil en aiguille, l'idée a germé. Aujourd'hui, il nettoie, refleurit et rénove les pierres tombales et autres objets posés sur les tombes. Pour lui, son métier est "une utilité sociale et une reconnaissance de mes clients qui font appel à moi".

Valentin propose plusieurs prestations et fonctionne uniquement sur devis, selon le lieu ou encore le type de tombe.

Après avoir pulvérisé le produit nettoyant, Valentin utilise une grosse brosse à poils durs, puis une plus petite comme celle-ci pour bien nettoyer tous les recoins, y compris ceux qui ne sont pas faciles d'accès.

En plus de nettoyer la tombe, Valentin nettoie également tous les ornements et objets souvenirs déposés sur celle-ci. Et selon lui, c'est la partie la plus chronophage car elle demande de l'huile de coude et de la patience.

Une fois la tombe bien nettoyée puis lustrée avec une microfibre, le spécialiste peut s'occuper d'une autre partie, celle de refleurir la tombe avec des fleurs fraîches. Il les rempote et ajoute du terreau dans le bac à fleurs.