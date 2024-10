[Photos] Normandie. Les boucles de Seine, terre idéale pour les carrières de sable et cailloux

Les terres autour des boucles de la Seine sont particulièrement riches en alluvions, ces matériaux déposés par les eaux courantes. Des restes de l'époque où le fleuve était beaucoup plus large, car pas encore endigué.

Une fois arrivé sur le site, le tout-venant passe par divers cribles et processus de lavage qui permettent de séparer sable, argile et cailloux. L'argile est remélangé à la terre végétale et stérile pour remettre les terrains en culture.

L'entreprise Stref, spécialisée dans l'exploitation de sable et granulat, est installée sur le même site de Criquebeuf-sur-Seine depuis 1937. "C'est une boîte familiale", explique Emile Vatebois, 23 ans, secrétaire de direction et amené à reprendre les rênes de l'entreprise créée par son arrière-grand-père. Ici, on extrait de la matière première ou du "tout-venant" pour exploiter le sable et les cailloux, qui seront soigneusement triés par taille pour être revendus. "Le premier débouché, c'est la fabrication de béton", explique Emile Vatebois, même si d'autres usages existent.

En quelques minutes, les différents produits finis se retrouvent sur d'immenses tas, prêts à être transportés et vendus dans la région. Plus de 140 tonnes de tout-venant par heure sont traitées.

Quand les cailloux sont trop gros, ils passent dans des concasseurs. Les machines sont mises à rude épreuve. Les pièces d'usure sont changées toutes les 110 heures environ sur un concasseur.

Vers la fin de l'activité

en bord de Seine ?

L'activité a beaucoup évolué et les terrains à exploiter se font de plus en plus rares. Les nouvelles extensions garantissent du travail pour cinq ans quand les précédentes permettaient de travailler 15 à 20 ans. A moyen terme, les boucles de la Seine seront probablement délaissées par les carriers. Mais Stref travaille déjà sur d'autres projets, notamment l'excavation de matière première en mer au large de la Manche.

En fin de processus, les produits sont contrôlés dans le laboratoire pour s'assurer qu'ils respectent bien les normes. Calibrage, propreté, aplatissement, forme sont vérifiés pour adapter le réglage des machines.