Seine-Maritime. Une section 76 pour La voix des handi-visibles

Le mouvement des handi-visibles, initié par Georgio Loiseau, maire de Poses dans l'Eure, est devenu un vrai mouvement politique. Aujourd'hui, plusieurs sections départementales ont été créées à différents endroits de l'Hexagone.

La création du mouvement

Georgio Loiseau, maire de Poses dans l'Eure, est père d'un enfant autiste. En mai 2023, il a entamé une grève de la faim au nom de toutes les familles sans solution. Cette même année, avec le soutien de proches, il a créé un mouvement fédérateur, La voix des handi-visibles, qui s'est transformé en un mouvement solidaire et humaniste, et transpartisan.

Ses missions

Etre au plus près du tissu associatif et du monde du handicap est l'une des principales missions du mouvement. La voix des handi-visibles tente aussi d'aider les familles, les orienter vers des professionnels de santé et les aider pour le volet administratif parfois lourd et complexe.

Plusieurs sections départementales

Plusieurs sections départementales de La voix des handi-visibles ont été créées en plus de l'Eure et de la Seine-Maritime. C'est le cas dans l'Allier, la Gironde, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, l'Essonne et la Seine-Saint-Denis.