Seine-Maritime. Pour son fils autiste, un maire en grève de la faim

C'est une annonce inédite. Le maire de Poses (Seine-Maritime), Georgio Loiseau, a annoncé sur son compte Facebook, mercredi 24 mai qu'il allait entreprendre une grève de la faim. À la rentrée, son fils autiste ne pourra plus bénéficier d'une structure adaptée. "Le handicap tout le monde s'en fout", estime l'élu.

L'appel d'un "père et d'un maire"

C'est l'appel d'un "père et d'un maire", confie Georgio Loiseau dans sa vidéo. "Dès lundi j'entreprends une grève de la faim et j'irai à la cité administrative, à la préfecture et au conseil départemental et s'il le faut je m'attacherai à la grille."

Dans sa publication, le maire de Poses rappelle que dans sa ville, il a créé "une unité élémentaire autisme".