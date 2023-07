Eure. Après sa grève de la faim, le maire lance un mouvement politique en faveur du handicap

C'est une nouvelle étape pour le maire de Poses (dans l'Eure), Georgio Loiseau. Du 24 mai au 5 juin dernier, il avait entamé une grève de la faim car son fils autiste, qui va rentrer en 6e à la rentrée prochaine, ne pouvait pas bénéficier d'une structure adaptée. Aujourd'hui, il a finalement trouvé une place dans un Institut médico-éducatif (IME). Pourtant, le maire a décidé de poursuivre son combat et va encore plus loin dans sa démarche en lançant un mouvement politique qu'il inaugurera à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme lundi 10 juillet à partir de 19 h 30.

"La situation s'est bien décantée dans l'Eure avec de vraies projections sur le cours, moyen et long terme"

"La situation s'est bien décantée dans l'Eure avec des vraies projections sur le court, moyen et long terme. J'ai recueilli tout un tas de doléances, des milliers de témoignages de situation similaires à la mienne et bien plus complexes", assure Georgio Loiseau. "Je pensais qu'il était temps de structurer quelque chose parce que manifestement, il y a beaucoup de gens qui avaient des choses à dire", assure-t-il. 15 jours après la grève de la faim, "j'avais quelques idées qui naissaient comme créer une association et finalement le mouvement politique était la fenêtre opportune pour porter ce type de message. J'ai donc entrepris un petit tour de France virtuel", poursuit ce dernier. "J'ai contacté 29 départements et le constat est unanime" à propos du handicap.

Un nouveau mouvement politique pour parler du handicap

"On n'a pas pour vocation à traiter tous les champs régaliens, notre objectif est de parler du handicap, des personnes en situation de handicap, des aidants familiaux et des professionnels du soin, du lien comme les aides à domiciles et les AESH", confie le maire de Poses. "Ce mouvement se lancera lundi 10 juillet à Clermont-Ferrand parce qu'il y a un collectif très actif. Ensuite je serai à Roanne le mardi et je vais poursuivre le mouvement dans toute la France cet été". Avec ce parti qu'il considère comme étant "trans-partisan, on ne veut pas faire de la politique politicienne, on veut faire de la politique au sens noble du terme, à savoir, porter des idées mais aussi pourquoi pas monter des listes nous-même pour porter ces messages".

Tous les bords politiques réunis pour un même combat

"Les personnes de droite, de gauche sont les bienvenues parce que cette problématique du handicap ne s'arrête pas à une couleur politique", livre Georgio Loiseau. "Quand on voit qu'aux législatives, on a le parti animalis, le parti des chasseurs qui ont toute légitimité à porter leurs revendications, on s'est dit que nous aussi on avait beaucoup de choses à dire sur le handicap". Et sa présence dans le Puy-de-Dôme se caractérisera par des réunions publiques pour échanger avec des collectifs, des associations et autres structures qui travaillent dans le domaine du handicap. "On est nombreux à vouloir faire bouger les choses alors plutôt que d'être spectateurs, soyons acteurs". Pour l'heure, le nom du parti n'a pas été trouvé, mais il le sera à compter du lundi 10 juillet.

Lire aussi. Pour son fils autiste, un maire en grève de la faim