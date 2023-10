Près de Fécamp. Sur les tombes, le chrysanthème concurrencé par la pensée pour la Toussaint

Jaune, blanc ou rose, pomponnette ou grosse tête… L'heure de choisir les chrysanthèmes a sonné. Quand arrive la Toussaint, ces fleurs restent numéro un des ventes aux Etablissements Aubry, à Saint-Léonard, près de Fécamp. Sur les 35 000 fleurs sorties de terre, 20 000 trouvent preneurs dans le magasin qui jouxte l'espace de production.

La Toussaint a moins la cote

"Malgré tout, on constate une baisse. La Toussaint représentait 15 % du chiffre d'affaires quand j'ai repris, on est passés à 8 % aujourd'hui", note Jérôme Aubry, pépiniériste de père en fils. D'autres fêtes se sont développées, et "de plus en plus de personnes choisissent l'incinération", poursuit le professionnel. Les familles sont aussi plus éclatées et la traditionnelle visite au cimetière le 1er novembre un peu moins ancrée. "Alors, on rappelle que c'est une fleur d'automne vivace, on peut aussi la planter dans le jardin, c'est une façon de penser aux défunts disparus."

Les pensées ont la cote

Le pépiniériste propose aussi des compositions, avec une salariée dédiée à plein temps à cette activité, à cette période. Les couleurs ont également évolué. "Le jaune a moins de succès, on vend davantage de blanc, de rose." Certaines fleurs sont venues bousculer le chrysanthème : "Auparavant, on ne faisait pas de pensées à la Toussaint. Cette année, on en a proposé 500 jardinières, qui sont presque toutes parties." Des plantes réputées pour être plus résistantes au froid et même au gel.