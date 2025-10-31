En ce moment Gabriela KATSEYE
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez vos écouteurs XIAOMI Redmi Buds 6

Loisir. Cette semaine, en jouant au "Lunch Quiz" chaque midi sur "Tendance Ouest", vous allez pouvoir remporter vos écouteurs XIAOMI Redmi Buds 6.

Publié le 31/10/2025 à 13h00 - Par Kevin
Cette semaine dans le "Lunch Quiz", remportez vos écouteurs sans fil XIAOMI Redmi Buds 6. - Kevin

Chaque midi, Tendance Ouest pimente votre pause déjeuner avec… le "Lunch Quiz" ! Entre deux bouchées et un café, venez vous amuser en direct avec nous !

Vous avez 30 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions simples et évidentes. C'est drôle, rapide, et surtout… vous pouvez repartir avec un super cadeau.

Cette semaine, gagnez vos écouteurs sans fil XIAOMI Redmi Buds 6. Des écouteurs Bluetooth semi-auriculaires, double micro antibruit, résistants à la pluie, avec jusqu'à 30 heures d'autonomie, pour écouter Tendance Ouest partout, y compris durant la pause déjeuner !

Alors, prêt à relever le défi ?

Envoyez dès maintenant QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75 centime + coût d'envoi). Le "Lunch Quiz", c'est chaque midi entre 12h et 13h sur Tendance Ouest. Bonne humeur, rapidité… et vos écouteurs à gagner.

Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez vos écouteurs XIAOMI Redmi Buds 6
