Alençon. Parc Fun Loisirs : le grand parc éphémère s'installe à Anova !

Loisir. Pendant cinq jours, petits et grands pourront profiter d'un immense parc d'attractions couvert, avec plus de 30 activités à tester sans limite de temps.

Publié le 29/10/2025 à 16h46 - Par Aline
Du 29 octobre au 2 novembre 2025, Anova se transforme en véritable paradis du jeu ! - Instagram - @dreams_evenements_

Du 29 octobre au 2 novembre 2025, Anova se transforme en véritable paradis du jeu ! Structures gonflables, trampolines élastiques, manèges, parcours aventure, toboggans géants et rencontre avec la Pat'Patrouille : il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Les plus jeunes auront leur coin privilégié dans l'espace Baby Land, dédié aux 2-5 ans, pour s'amuser en toute sécurité.

Prêt pour une journée 100% fun ?

Sur plus de 6 000m², le parc Fun Loisirs promet un moment de détente, de rire et d'énergie partagée. Entre deux attractions, un espace de restauration permettra de recharger les batteries.
Pas besoin de réserver : les billets sont en vente directement sur place.

Sébastien Bertin, dirigeant de Dreams Evénements, nous détaille l'événement :

Parc Fun Loisirs

Tarifs : Enfants (3-15 ans) 12€ - Adultes 6€ - Gratuit pour les -3 ans, femmes enceintes et personnes en situation de handicap.

