En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. "Ça fait vraiment plaisir", les employés du XXI soulagés après un élan de solidarité pour sauver le restaurant

Economie. Malgré une situation financière critique, le restaurant inclusif le XXI est parvenu à équilibrer ses finances grâce à un élan de solidarité. Ses employés, pour la plupart atteint de handicaps mentaux, sont soulagés.

Publié le 29/10/2025 à 14h58 - Par Alexandre Leno
Rouen. "Ça fait vraiment plaisir", les employés du XXI soulagés après un élan de solidarité pour sauver le restaurant
Le restaurant le XXI emploie une dizaine d'employés parmi lesquels des personnes en situation de handicap mental.  - Alexandre Leno

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une belle histoire en ces temps de difficultés économiques dans le secteur de la restauration. Le XXI, rue aux Ours à Rouen, restaurant inclusif employant une dizaine de personnes pour la plupart en situation de handicap mental était au bord de la faillite. Il est parvenu à sauver rapidement son commerce grâce à un élan de solidarité soudain des clients. Faisant face à un trou de 20 000 euros sur sa trésorerie du fait d'une baisse drastique de la fréquentation, l'établissement a lancé courant octobre un appel aux dons et aux réservations afin de sauvegarder les emplois. Moins de deux semaines plus tard, et grâce à plus de 15 000 euros de dons, le XXI a pu enfin stabiliser ses finances. La devanture affiche même complet depuis plusieurs jours. Cet élan de solidarité immédiat n'a pas laissé insensible Gauthier Hauguel, serveur au XXI et porteur de trisomie 21 : "Ça fait vraiment plaisir, tous ceux qui nous mettent des dons, qui réservent sur Internet, je voudrais leur dire merci pour le soutien." Le jeune s'autorise à rêver et envisage la suite. "Je parle beaucoup de mes rêves c'est vrai, en fait j'aimerais ouvrir mon propre restaurant." Féru de musique, Gauthier aimerait allier concert et restauration dans son futur commerce.

Des clients bienveillants et satisfaits

Véronique Spiers, employée depuis l'ouverture du restaurant en 2021, ne gâche pas son plaisir. "On est complet tous les jours et toute la semaine et ça fait du bien, on est tous heureux." Malgré son handicap, la jeune serveuse qui gère la salle et le bar, est à l'aise avec les clients. Son arme favorite : le sourire. "J'aime beaucoup le contact avec les clients, je suis toujours de bonne humeur, la vie est belle !" Cette bienveillance, les clients la leur rendent bien.

A lire aussi. Pour sensibiliser à la différence, Laëtitia Henry crée sa propre marque de vêtements

"On a entendu dire qu'il y avait des difficultés et donc on s'est dit qu'on allait y retourner, en plus on était tellement content la première fois", déclare Michelle Avis, une des clientes qui profitait de l'occasion pour fêter son anniversaire. "C'est tellement bien pour ces jeunes qui sont en difficulté, l'expérience est à renouveler." Pour d'autres, c'est une première. "Bien qu'ils soient atteints de certains troubles, les employés sont investis, je ne vois pas vraiment de différence. C'est très bon et je pense que ça vaut la peine de soutenir ce restaurant", déclare Shadrach Tinga Kotto, 18 ans, venu avec sa petite amie.

S'il est sauvé aujourd'hui, le restaurant reste fragile, ses gérants et employés appellent à poursuivre cet effort de solidarité. "Il faut que les gens continuent de venir nous voir, il faut faire vivre ce restaurant pour les salariés", explique Hélène Lachèvre, cheffe de salle qui s'occupe d'encadrer l'équipe. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. "Ça fait vraiment plaisir", les employés du XXI soulagés après un élan de solidarité pour sauver le restaurant
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple