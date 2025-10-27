Basketball. Les Harlem Globetrotters bientôt de retour en Normandie !

Les Harlem Globetrotters ont 100 ans ! L'occasion d'organiser une nouvelle tournée mondiale, et de choisir la France comme point d'étape. La Normandie sera encore de la partie, en mars 2026.

Deux villes normandes au programme

Comme l'année dernière, les légendaires Harlem Globetrotters vont fouler les parquets de Normandie, dans le cadre d'une tournée mondiale. Le Havre les accueillera le 13 mars 2026 au Carré des Docks, avant qu'ils ne prennent la direction de Caen et de son Palais des sports le 24 mars. Rouen ne sera finalement pas au calendrier, les Globetrotters y ayant déjà performé le 18 mars dernier.

100 ans de "Waou"

Les Harlem Globetrotters, pionniers du "basketball show", allient sport, technique et culture depuis 1926. Intronisés au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, ils ont séduit des millions de spectateurs dans plus de 124 pays. Ils mettent leur notoriété au service de causes sociales autour de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des communautés. Leurs actions s'appuient sur des partenariats avec Microsoft ou encore avec le Département d'Etat américain.

Pratique. Les Harlem Globetrotters, en Normandie en mars 2026. Plus d'informations sur harlemglobetrotters.com