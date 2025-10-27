En ce moment Si demain tout s'arrête Charles DORÉ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Basketball. Les Harlem Globetrotters bientôt de retour en Normandie !

Sport. Pour fêter leur 100e année d'existence, les Harlem Globetrotters vont refouler les parquets de Normandie, dans le cadre de leur tournée mondiale, à partir de mars 2026.

Publié le 27/10/2025 à 15h15 - Par Léo Besselievre
Basketball. Les Harlem Globetrotters bientôt de retour en Normandie !
Le Havre et Caen vont à nouveau recevoir les Harlem Globetrotters, en 2026. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Harlem Globetrotters ont 100 ans ! L'occasion d'organiser une nouvelle tournée mondiale, et de choisir la France comme point d'étape. La Normandie sera encore de la partie, en mars 2026.

Deux villes normandes au programme

Comme l'année dernière, les légendaires Harlem Globetrotters vont fouler les parquets de Normandie, dans le cadre d'une tournée mondiale. Le Havre les accueillera le 13 mars 2026 au Carré des Docks, avant qu'ils ne prennent la direction de Caen et de son Palais des sports le 24 mars. Rouen ne sera finalement pas au calendrier, les Globetrotters y ayant déjà performé le 18 mars dernier.

100 ans de "Waou"

Les Harlem Globetrotters, pionniers du "basketball show", allient sport, technique et culture depuis 1926. Intronisés au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, ils ont séduit des millions de spectateurs dans plus de 124 pays. Ils mettent leur notoriété au service de causes sociales autour de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des communautés. Leurs actions s'appuient sur des partenariats avec Microsoft ou encore avec le Département d'Etat américain.

Pratique. Les Harlem Globetrotters, en Normandie en mars 2026. Plus d'informations sur harlemglobetrotters.com

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Basketball. Les Harlem Globetrotters bientôt de retour en Normandie !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple