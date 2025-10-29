Loisirs. Un Rouennais sort un livre de mots fléchés sur la Normandie, j'ai testé quelques grilles

Qui a dit que les mots fléchés étaient réservés aux seniors ? Pas lui en tout cas. Raoul Denis, 41 ans, habitant de Rouen depuis toujours, vient de sortir un livre composé de 50 grilles en lien avec la Normandie, le tout en autoédition. Son pari : faire découvrir sa région avec les mots croisés. Histoire, gastronomie, culture, sport, patrimoine… Le livre est composé de dix grandes thématiques, chaque grille ayant son propre angle comme on dit chez les journalistes. "J'ai découvert ça adolescent, aujourd'hui c'est plus un passe-temps en regardant la télé, je pique de temps en temps les magazines féminins de ma mère et je m'amuse à remplir la page centrale", lance avec sourire le Rouennais qui est loin d'être un verbicruciste professionnel. "Je travaille aux finances publiques, ça n'a rien à voir mais c'est un peu de là que c'est parti." En effet, le Rouennais avait imaginé une grille pour les stagiaires et alternants de son service afin de leur faire découvrir les métiers de la finance publique. "C'était un lexique un peu compliqué donc elle a surtout été diffusée sur l'intranet de la direction pour les agents !" se rappelle Raoul Denis qui, parti de cette première création, a voulu aller plus loin. "C'est un livre accessible à tous", rassure Raoul Denis, même si les Normands partent avec un certain avantage. Il s'agit surtout "de faire découvrir la région". Novice en mots fléchés mais plutôt friand de musique, je me lance sur la dernière grille "bonus" consacrée à "la nouvelle scène" normande.

Intuitif et amusant

Un petit texte introductif met en avant quelques noms d'artistes en gras pour faciliter le début du jeu. Crayon en main, je repère et note rapidement quelques artistes. Attention spoiler. "Rappe en anglais" pour Rilès, "Petit mais (maintenant) costaud" pour Petit Biscuit, "A irradié la scène reggae" pour Naâman, "Ville Sainte ou Rappeur" pour Médine, les clins d'œil sont amusants et assez intuitifs même si je ne parviens pas à remplir l'intégralité de la grille. Je poursuis avec les sportifs normands, grille tout aussi abordable, puis avec les films des années 70 à nos jours, un peu plus technique. Reste plus que 47 grilles à aborder ! Je demanderai aux collègues de la rédaction de m'aider à finir. Du patrimoine au paysage, en passant par les fromages ou les expressions, le livre offre une mine d'informations sur toute la Normandie. A tel point que son auteur est parvenu à approcher les offices de tourisme de Caen et de Ouistreham, qui vont bientôt distribuer son livre. Il devrait être bientôt disponible également à la librairie l'Armitière à Rouen.