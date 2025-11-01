En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Permis de conduire : quand la saturation des auto-écoles freine les candidats

Société. A Rouen et dans son agglomération, les auto-écoles subissent des délais toujours plus longs pour faire passer le permis, surtout lorsqu'il s'agit d'une seconde tentative.

Publié le 01/11/2025 à 18h00 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Permis de conduire : quand la saturation des auto-écoles freine les candidats
Les directeurs d'auto-écoles s'adaptent aux délais de plus en plus longs pour passer le permis.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les auto-écoles de Rouen et de son agglomération font face à une véritable saturation. En cause : les délais de passage à l'examen du permis de conduire, qui ne cessent de s'allonger. Certaines écoles sont même contraintes de refuser de nouveaux élèves, notamment ceux souhaitant changer d'établissement en cours de formation.

Une situation toujours tendue ?

Depuis 2020, "le nombre d'inscriptions au permis de conduire a augmenté de 15 à 16% mais aucun nouvel inspecteur n'a été embauché", explique Lorenzo Lefebvre, gérant d'auto-écoles en Seine-Maritime et vice-président de Mobilians, organisation patronale qui défend les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile en France. La Seine-Maritime compte 26 inspecteurs, contre 13 dans l'Eure, où la situation est encore plus difficile : "En ce moment, certains sont en arrêt maladie donc ils perdent des places d'examen", précise-t-il. Au niveau national, "on est en déficit de 15% de places d'examen". En Seine-Maritime, les auto-écoles arrivent à trouver des créneaux pour les premières tentatives, mais "entre le premier et le deuxième passage, il faut attendre 84 jours", indique Lorenzo Lefebvre. Conséquence, en tant que directeur d'auto-écoles, il "prépare les élèves à 130% car nous n'avons pas intérêt à avoir un échec au premier passage".

Ils manifestent dans les rues

Face à cette situation tendue, des manifestations ont eu lieu à Evreux lundi 13 octobre et à Marseille lundi 27 octobre. "On a avec nous les inspecteurs du permis de conduire. Eux aussi trouvent ces délais illogiques", confie Lorenzo Lefebvre. Selon lui, l'un des facteurs aggravants est l'entrée en vigueur, depuis janvier 2024, de la possibilité de passer le permis à 17 ans. "On a ajouté des problèmes au problème", déplore-t-il. Comme l'explique Mickaël Roblin, responsable de plusieurs agences du réseau d'écoles de conduite CER dont celle d'Isneauville, "pour répondre à cet afflux d'élèves, il faudrait, sur le plan national, avoir 170 inspecteurs en plus". D'après lui, la situation s'est fortement dégradée mi-2023 : "J'ai eu des délais jusqu'à six à sept mois d'attente pour des élèves qui repassaient le permis." C'est le cas de son élève Thomas Sauveur qui a raté son permis en juillet. Il n'a pu le repasser qu'en octobre. "J'étais très étonné alors que la première fois je n'ai même pas attendu deux mois", confie-t-il. "Ce qui est bizarre c'est que j'ai des amis à Rouen et ses alentours qui ont eu une date très rapidement donc j'étais surpris." Depuis un mois et demi, la situation semble s'améliorer concernant les délais d'examen. "Les préfets ont eu instruction de faire en sorte que les délais soient plus courts et qu'il y ait plus d'examens", précise Mickaël Roblin. Un constat que partage Léa Blanchard, responsable de l'auto-école Danièle à Rouen. "Ces trois derniers mois, le bureau de la sécurité routière de Seine-Maritime a réussi à augmenter le nombre de places attribuées par moniteur." Aujourd'hui, pour un moniteur, "on a sept places d'examen, ce qui est plus que la normale". Malgré ces progrès, les délais restent importants en cas d'échec. "Un élève peut attendre entre quatre à six mois pour le repasser", poursuit Mickaël Roblin. Cette attente fait baisser le niveau des candidats, qui doivent reprendre des heures de conduite. Sur l'ensemble de ses élèves, Mickaël Roblin en a une trentaine qui attend une date d'examen. 

26 inspecteurs du permis de conduire répartisen Seine-Maritime

Seine-Maritime. 26 inspecteurs du permis de conduire répartisen Seine-Maritime
Les délais pour passer son permis s'allongent et les auto-écoles doivent attendre.

La Direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime compte au total 26 inspecteurs. Face aux délais allongés pour repasser l'examen du permis, le gouvernement a annoncé en juillet dernier le déploiement d'un plan d'action.

En Seine-Maritime, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 76 compte 26 inspecteurs du permis de conduire dont six affectés à Rouen Droite, sept à Rouen Gauche, quatre à Dieppe, sept au Havre et deux à Yvetot. Selon le ministère de l'Intérieur, le permis de conduire est le premier examen de France en nombre de candidats. Chaque année, 1,8 million de candidats passent l'épreuve pratique et seulement 59,4% réussissent au premier passage. Récemment, plusieurs facteurs ont allongé les délais pour repasser l'examen du permis de conduire après un premier échec. Pour faire face à ce problème, le gouvernement a annoncé en juillet 2025 déployer un plan d'action en deux volets. D'une part, des mesures immédiates permettront d'ouvrir 80 000 places d'examen supplémentaires d'ici la fin de l'année 2025. D'autre part, une réforme à moyen terme vise à améliorer durablement le taux de réussite à l'examen. Ce plan prévoit aussi le recrutement et la formation de 108 inspecteurs, avec l'ajout de 10 postes dès 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Permis de conduire : quand la saturation des auto-écoles freine les candidats
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple