Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 25 octobre

Bélier
Vous avez profité de votre temps libre pour faire le tri et prendre les bonnes décisions. Vous voilà boosté moralement.
Taureau
Tout est bien qui commence bien aujourd'hui. Une grande sérénité vous aide à prendre conscience de plein de choses.
Gémeaux
La journée est plus calme et plus concentrée sur les détails. C'est un bon moment pour simplement savourer la douceur du foyer.
Cancer
La journée est faite pour donner la priorité aux tête-à-tête, à l'intimité, faire le plein d'amour !
Lion
La fin d'une situation problématique est en vue, mobilisez votre optimisme, sortez de votre routine.
Vierge
Vous ne manquez pas de répondant et vous prenez votre élan, pour aller aux points essentiels.
Balance
Il y a comme autour de vous un changement de vibration et vous lâchez prise sur beaucoup de choses.
Scorpion
Vous progressez dans une direction positive et plus large qui vous permettra rapidement de souffler !
Sagittaire
Attention à ne pas commettre des erreurs de jugement par excès de confiance en vous.
Capricorne
C'est la journée des sentiments, même si vous pensez le contraire, les choses avancent dans le bon sens.
Verseau
Vous baignez dans une ambiance intellectuelle qui vous aide à prendre du recul avec vos passions.
Poissons
Vous vous retrouvez en tête-à-tête avec votre conscience qui ne vous fait pas de cadeau mais qui vous ouvre concrètement des solutions.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.