Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 25 octobre

Bélier

Vous avez profité de votre temps libre pour faire le tri et prendre les bonnes décisions. Vous voilà boosté moralement.

Taureau

Tout est bien qui commence bien aujourd'hui. Une grande sérénité vous aide à prendre conscience de plein de choses.

Gémeaux

La journée est plus calme et plus concentrée sur les détails. C'est un bon moment pour simplement savourer la douceur du foyer.

Cancer

La journée est faite pour donner la priorité aux tête-à-tête, à l'intimité, faire le plein d'amour !

Lion

La fin d'une situation problématique est en vue, mobilisez votre optimisme, sortez de votre routine.

Vierge

Vous ne manquez pas de répondant et vous prenez votre élan, pour aller aux points essentiels.

Balance

Il y a comme autour de vous un changement de vibration et vous lâchez prise sur beaucoup de choses.

Scorpion

Vous progressez dans une direction positive et plus large qui vous permettra rapidement de souffler !

Sagittaire

Attention à ne pas commettre des erreurs de jugement par excès de confiance en vous.

Capricorne

C'est la journée des sentiments, même si vous pensez le contraire, les choses avancent dans le bon sens.

Verseau

Vous baignez dans une ambiance intellectuelle qui vous aide à prendre du recul avec vos passions.

Poissons

Vous vous retrouvez en tête-à-tête avec votre conscience qui ne vous fait pas de cadeau mais qui vous ouvre concrètement des solutions.