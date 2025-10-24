Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 24 octobre

Bélier
Vous êtes submergé par les conseils et les informations intéressantes mais vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Taureau
Vous avez du pain sur la planche, mais vous savez gérer ce qui doit l'être, en fonction des circonstances.
Gémeaux
Beaucoup d'agitation ! Les sentiments, les émotions, les pensées et les rêves sont exaltés, douceur et sensibilité au programme !
Cancer
Vous attirez des personnes qui auront une influence favorable pour votre avenir. Restez réceptif à l'inconnu.
Lion
Votre sens de l'improvisation vous aide grandement à prendre une décision énergique, sans perte de temps inutile.
Vierge
Vous prenez positivement les choses en main pour prendre soin de vous à votre façon, n'oubliez pas de dormir suffisamment.
Balance
Vous aimez ce que vous faites et vos rêves pourraient bien s'accomplir. Vous êtes doué pour tout ce qui relève de l'apprentissage ou de l'éducation.
Scorpion
Si quelqu'un vous attaque, vous pouvez accepter les reproches ; puis vous faire pardonner en passant un moment de qualité ensemble.
Sagittaire
Vous serez au mieux de votre forme, profitez-en pour vous rendre compte de certaines mauvaises habitudes.
Capricorne
Vos efforts seront couronnés de succès alors n'hésitez pas à vous donner du mal.
Verseau
Vous êtes loin d'être au bout de vos surprises, aujourd'hui. Votre entourage vous distrait et vos proches pourraient bien vous étonner.
Poissons
Les négociations de tout ordre ont toutes les chances d'aboutir à votre avantage, aujourd'hui, profitez-en.
