Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 24 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 24/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous êtes submergé par les conseils et les informations intéressantes mais vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.

Taureau

Vous avez du pain sur la planche, mais vous savez gérer ce qui doit l'être, en fonction des circonstances.

Gémeaux

Beaucoup d'agitation ! Les sentiments, les émotions, les pensées et les rêves sont exaltés, douceur et sensibilité au programme !

Cancer

Vous attirez des personnes qui auront une influence favorable pour votre avenir. Restez réceptif à l'inconnu.

Lion

Votre sens de l'improvisation vous aide grandement à prendre une décision énergique, sans perte de temps inutile.

Vierge

Vous prenez positivement les choses en main pour prendre soin de vous à votre façon, n'oubliez pas de dormir suffisamment.

Balance

Vous aimez ce que vous faites et vos rêves pourraient bien s'accomplir. Vous êtes doué pour tout ce qui relève de l'apprentissage ou de l'éducation.

Scorpion

Si quelqu'un vous attaque, vous pouvez accepter les reproches ; puis vous faire pardonner en passant un moment de qualité ensemble.

Sagittaire

Vous serez au mieux de votre forme, profitez-en pour vous rendre compte de certaines mauvaises habitudes.

Capricorne

Vos efforts seront couronnés de succès alors n'hésitez pas à vous donner du mal.

Verseau

Vous êtes loin d'être au bout de vos surprises, aujourd'hui. Votre entourage vous distrait et vos proches pourraient bien vous étonner.

Poissons

Les négociations de tout ordre ont toutes les chances d'aboutir à votre avantage, aujourd'hui, profitez-en.

