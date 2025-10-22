En ce moment The First Time Damiano DAVID
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 22 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 22/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 22 octobre
Bélier

Dressez un bilan des dernières semaines et tirez-en les conclusions qui s'imposent.

Taureau

Vous prenez un recul bénéfique sur votre travail, vos réflexions vont dans le bon sens.

Gémeaux

Attention, ne cherchez pas à compenser vos petites frustrations par une frénésie de dépenses !

Cancer

Vous êtes dans une période où vous avez besoin d'un maximum d'énergie alors ne la gaspillez pas.

Lion

La chance sera avec vous dans le domaine matériel, vous ne gagnerez peut-être pas le gros lot mais une bonne surprise est possible.

Vierge

Votre vie sentimentale s'annonce plus sereine que récemment. Fini les tensions !

Balance

L'idéal pour relativiser vos petits soucis est de regarder autour de vous. Vous trouverez plus malheureux que vous.

Scorpion

Célibataire ou pas, vous aurez tellement à faire que les émois sentimentaux ne seront pas prioritaires !

Sagittaire

Vous subissez un peu trop de nervosité. Il faut vous détendre.

Capricorne

Evitez d'imposer votre volonté à vos proches. En revanche, vous pourrez leur communiquer votre dynamisme.

Verseau

Prenez le temps de regarder autour de vous et d'apprécier ce qui vous entoure et vous serez plus détendu.

Poissons

Votre bonne humeur sera contagieuse ! Par contre ne cherchez surtout pas à imposer vos idées.

