Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 21 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 21/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Ne prenez aucune décision sur un coup de tête aujourd'hui, je vous conseille la prudence !

Taureau

Au lieu de claquer des portes, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets.

Gémeaux

Il est fort probable qu'une personne considérablement plus mûre que vous perturbe vos émotions.

Cancer

Pensez à prouver votre amour à vos proches, un geste, un message ou même un compliment fera plaisir.

Lion

Préparez rigoureusement vos actions ! Ce sera la meilleure façon de les mener à bonne fin.

Vierge

Faites attention. Vous courez le risque de succomber et de vous laisser aller à quelques dépenses tout à fait inutiles !

Balance

Vous n'avez peut-être pas envie de suivre votre moitié dans ses projets. N'attendez plus pour en parler.

Scorpion

Vous serez tenté de multiplier les conquêtes et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas célibataire, gare aux problèmes !

Sagittaire

Votre charme se révélera très efficace auprès de votre moitié ou de la personne que vous voulez séduire.

Capricorne

Quelques maux de tête sont à prévoir mais, dans l'ensemble, tout va bien.

Verseau

Prenez cinq minutes pour faire le point sur vos attentes, sur vos espoirs. Vous pourrez ainsi définir une nouvelle trajectoire.

Poissons

Le stress revient. Il se fera grandissant si vous ne faites pas de break dans les jours à venir.

