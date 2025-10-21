Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 21 octobre

Bélier
Ne prenez aucune décision sur un coup de tête aujourd'hui, je vous conseille la prudence !
Taureau
Au lieu de claquer des portes, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets.
Gémeaux
Il est fort probable qu'une personne considérablement plus mûre que vous perturbe vos émotions.
Cancer
Pensez à prouver votre amour à vos proches, un geste, un message ou même un compliment fera plaisir.
Lion
Préparez rigoureusement vos actions ! Ce sera la meilleure façon de les mener à bonne fin.
Vierge
Faites attention. Vous courez le risque de succomber et de vous laisser aller à quelques dépenses tout à fait inutiles !
Balance
Vous n'avez peut-être pas envie de suivre votre moitié dans ses projets. N'attendez plus pour en parler.
Scorpion
Vous serez tenté de multiplier les conquêtes et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas célibataire, gare aux problèmes !
Sagittaire
Votre charme se révélera très efficace auprès de votre moitié ou de la personne que vous voulez séduire.
Capricorne
Quelques maux de tête sont à prévoir mais, dans l'ensemble, tout va bien.
Verseau
Prenez cinq minutes pour faire le point sur vos attentes, sur vos espoirs. Vous pourrez ainsi définir une nouvelle trajectoire.
Poissons
Le stress revient. Il se fera grandissant si vous ne faites pas de break dans les jours à venir.
