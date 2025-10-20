En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 20 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 20/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 20 octobre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Votre vie sentimentale vous comble pleinement. Vous vous épanouissez, alors profitez-en pour commencer de nouveaux projets !

Taureau

On semble vouloir vous assigner plus de tâches que d'ordinaire. C'est tout à votre honneur de les accepter, mais gare au burn-out !

Gémeaux

Attention à vos finances qui pourraient être en dents de scie. Auquel cas, cela sera dû à des frais inattendus.

Cancer

Quelques difficultés imprévues ralentiront la réalisation de vos objectifs professionnels et mettront votre patience à rude épreuve.

Lion

Vous récupérerez très vite votre dynamisme si vous vous montrez raisonnable en ce qui concerne l'alimentation.

Vierge

Sur le plan financier, vous avez connu des jours plus beaux ; alors ce n'est pas le moment de céder aux achats compulsifs !

Balance

Notez qu'une petite crise peut être un excellent moment pour prendre de bonnes résolutions.

Scorpion

Votre sensibilité exacerbée vous désavantagera au bureau. C'est peut-être l'opportunité de se mettre à la méditation ou au sport.

Sagittaire

Seul ou à deux, l'humeur du cœur est au beau fixe, et rien ne peut entamer votre entrain.

Capricorne

Vous pourriez être encore plus en forme si vous faisiez l'effort de vous coucher un peu plus tôt.

Verseau

Tout va pour le mieux niveau forme, mais méfiez-vous néanmoins de votre péché mignon : la gourmandise.

Poissons

Concernant votre vie amoureuse, vous êtes sur un petit nuage ! Tout se passe bien, alors profitez-en.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 20 octobre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple