Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 20 octobre

Bélier

Votre vie sentimentale vous comble pleinement. Vous vous épanouissez, alors profitez-en pour commencer de nouveaux projets !

Taureau

On semble vouloir vous assigner plus de tâches que d'ordinaire. C'est tout à votre honneur de les accepter, mais gare au burn-out !

Gémeaux

Attention à vos finances qui pourraient être en dents de scie. Auquel cas, cela sera dû à des frais inattendus.

Cancer

Quelques difficultés imprévues ralentiront la réalisation de vos objectifs professionnels et mettront votre patience à rude épreuve.

Lion

Vous récupérerez très vite votre dynamisme si vous vous montrez raisonnable en ce qui concerne l'alimentation.

Vierge

Sur le plan financier, vous avez connu des jours plus beaux ; alors ce n'est pas le moment de céder aux achats compulsifs !

Balance

Notez qu'une petite crise peut être un excellent moment pour prendre de bonnes résolutions.

Scorpion

Votre sensibilité exacerbée vous désavantagera au bureau. C'est peut-être l'opportunité de se mettre à la méditation ou au sport.

Sagittaire

Seul ou à deux, l'humeur du cœur est au beau fixe, et rien ne peut entamer votre entrain.

Capricorne

Vous pourriez être encore plus en forme si vous faisiez l'effort de vous coucher un peu plus tôt.

Verseau

Tout va pour le mieux niveau forme, mais méfiez-vous néanmoins de votre péché mignon : la gourmandise.

Poissons

Concernant votre vie amoureuse, vous êtes sur un petit nuage ! Tout se passe bien, alors profitez-en.