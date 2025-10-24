En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. "Lunch Quiz" : gagnez votre lunch box au design japonais

Loisir. Cette semaine, jouez au "Lunch Quiz" entre 12h et 13h et remportez votre lunch box au design japonais, la boîte à déjeuner idéale pour vos journées chargées au travail.

Publié le 24/10/2025 à 13h00 - Par Kevin
Jeu. "Lunch Quiz" : gagnez votre lunch box au design japonais
Cette semaine, remportez votre lunch box en jouant au "Lunch Quiz" tous les midis. - Kevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur "Tendance Ouest" ! Répondez à un maximum de questions simples en 30 secondes et gagnez votre Lunch Box au design japonais, la boîte à repas parfaite pour les journées bien remplies.

Hermétique et anti-fuite

Au bureau, sur un chantier ou même dans la voiture, elle vous suit partout ! Avec ses compartiments séparés, vous pouvez préparer une salade, un plat chaud et un dessert sans tout mélanger. Elle est hermétique et anti-fuite, donc aucun risque de se retrouver avec de la sauce qui coule dans le sac. Et pour la pause du midi, hop ! Au micro-ondes puis au lave-vaisselle, sans prise de tête. Sa capacité de 1,4 litre permet de tenir toute la journée. Elle est aussi saine, solide et réutilisable.

Bref, une boîte à déjeuner pratique, propre et élégante, pensée pour les actifs qui veulent bien manger, même loin de la maison.

Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du SMS).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. "Lunch Quiz" : gagnez votre lunch box au design japonais
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple