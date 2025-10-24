Jeu. "Lunch Quiz" : gagnez votre lunch box au design japonais

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur "Tendance Ouest" ! Répondez à un maximum de questions simples en 30 secondes et gagnez votre Lunch Box au design japonais, la boîte à repas parfaite pour les journées bien remplies.

Hermétique et anti-fuite

Au bureau, sur un chantier ou même dans la voiture, elle vous suit partout ! Avec ses compartiments séparés, vous pouvez préparer une salade, un plat chaud et un dessert sans tout mélanger. Elle est hermétique et anti-fuite, donc aucun risque de se retrouver avec de la sauce qui coule dans le sac. Et pour la pause du midi, hop ! Au micro-ondes puis au lave-vaisselle, sans prise de tête. Sa capacité de 1,4 litre permet de tenir toute la journée. Elle est aussi saine, solide et réutilisable.

Bref, une boîte à déjeuner pratique, propre et élégante, pensée pour les actifs qui veulent bien manger, même loin de la maison.

Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du SMS).