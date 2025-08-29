Jeu. Le "Lunch Quiz" vous offre votre Uno Deluxe et le mélangeur de cartes automatique

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur Tendance Ouest ! Répondez à un maximum de questions simples en 30 secondes et gagnez chaque midi, votre Uno Deluxe et son mélangeur de cartes automatique !

Idéal en famille, entre amis ou lors de la pause déjeuner, gagnez votre Uno Deluxe, le jeu culte, simple et intergénérationnel qui met l'ambiance à chaque partie : enfants, parents, collègues… tout le monde peut s'y mettre. Et pour pimenter vos parties, on vous offre aussi un mélangeur de cartes automatique, pratique et rapide pour ne jamais perdre le rythme !

Alors, soyez prêts à relever les défis du Lunch Quiz, envoyez QUIZ au 7 14 15 (2 fois 75 centimes + coût d'envoi).