Jeu. Le Lunch Quiz : gagnez votre mug géant isotherme !

Loisir. A l'heure de la pause déjeuner, entre 12h et 13h, le Lunch Quiz de Tendance Ouest vous permet de repartir toute cette semaine avec votre mug géant isotherme de 1,2 litre.

Publié le 17/10/2025 à 13h00
Cette semaine, remportez votre mug géant isotherme de 1,2 litre en jouant au Lunch Quiz chaque midi. - Kevin

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur Tendance Ouest !

Poignée ultra-confortable et paille intégrée

Répondez à un maximum de questions en 30 secondes et repartez avec votre mug géant isotherme de 1,2 litre. Avec sa poignée ultra-confortable et sa paille intégrée, c'est le compagnon idéal pour toutes les situations :

  • Un café ou un thé XXL au bureau.
  • Une boisson fraîche en voiture.
  • Un smoothie après le sport.
  • Ou simplement de l'eau pour bien s'hydrater tout au long de la journée.

A la maison, au travail, en balade ou pendant la pause déjeuner, ce mug isotherme vous accompagne partout. Il garde le chaud, il garde le froid… et il attire toutes les convoitises !

Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût sur SMS).

 

