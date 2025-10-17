Jeu. Le Lunch Quiz : gagnez votre mug géant isotherme !

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur Tendance Ouest !
Poignée ultra-confortable et paille intégrée
Répondez à un maximum de questions en 30 secondes et repartez avec votre mug géant isotherme de 1,2 litre. Avec sa poignée ultra-confortable et sa paille intégrée, c'est le compagnon idéal pour toutes les situations :
- Un café ou un thé XXL au bureau.
- Une boisson fraîche en voiture.
- Un smoothie après le sport.
- Ou simplement de l'eau pour bien s'hydrater tout au long de la journée.
A la maison, au travail, en balade ou pendant la pause déjeuner, ce mug isotherme vous accompagne partout. Il garde le chaud, il garde le froid… et il attire toutes les convoitises !
Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût sur SMS).
