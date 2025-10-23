Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 23 octobre

Bélier

Planifiez vos actions pour ne pas vous disperser inutilement.

Taureau

Vous vous féliciterez d'avoir été patient ces derniers jours, ce qui vient à vous aujourd'hui découle de vos actes passés.

Gémeaux

Vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose ! Regardez les faits sans les dramatiser.

Cancer

Vous aurez du mal à vous entendre avec certaines personnes de votre entourage proche.

Lion

Votre moitié sera très prise par son activité professionnelle et pourra sembler vous abandonner. Il n'en est rien !

Vierge

Ressortez vos costumes de fée ou de pirate ! La journée vous invite à retrouver le chemin de vos jeux d'enfant !

Balance

Votre sens de l'économie vous fait gagner de sacrés points. Financièrement, le bilan est positif.

Scorpion

C'est un jour idéal pour vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché.

Sagittaire

Profitez de cette période pour provoquer et concrétiser vos rendez-vous essentiels.

Capricorne

Vous pourrez abattre des montagnes aujourd'hui. Rien n'arrêtera votre bonne volonté !

Verseau

Votre vie sentimentale s'annonce plus sereine que récemment. Fini les tensions !

Poissons

C'est une excellente journée pour exprimer vos sentiments et ce que vous aviez envie de transmettre depuis un certain temps.