Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 24 septembre

Bélier

Votre corps réclame toute votre attention, vous avez un peu trop tendance à le négliger.

Taureau

Un coup de foudre est tout à fait possible, mais pour cela il faudra faire l'effort de sortir de la routine dans laquelle vous vous complaisez.

Gémeaux

Ne vous laissez pas dicter votre conduite par vos proches même s'ils sont bien intentionnés.

Cancer

Les rapports avec les autres vous paraîtront pesants, et plus particulièrement avec votre moitié.

Lion

Les changements qui vont se produire aujourd'hui mettront un peu d'animation dans votre foyer.

Vierge

Vous aurez bien du mal à rester calme. Ne partez pas au quart de tour pour des remarques ou des détails insignifiants.

Balance

Vous ne parviendrez pas vraiment à décompresser. Une activité physique régulière vous ferait le plus grand bien.

Scorpion

Ne bousculez pas trop les habitudes de votre moitié. Votre besoin de changement vous rendra impulsif.

Sagittaire

Si vous n'êtes pas très satisfait de votre situation actuelle, il faut envisager des solutions pour évoluer.

Capricorne

De nouvelles propositions seront très favorables à votre plan de carrière. Vous vous tournez résolument vers l'avenir.

Verseau

Détendez-vous un peu, non seulement cette attitude vous fait déprimer mais ce n'est pas très marrant pour ceux qui doivent vous supporter !

Poissons

Votre vie professionnelle reprend peu à peu du souffle et de l'envergure. Vous voyez plus clair dans vos projets.