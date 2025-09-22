Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 22 septembre

Bélier

La chance pourrait bien se manifester par une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout.

Taureau

Des opportunités extrêmement intéressantes s'offrent à vous. Il va falloir faire le bon choix.

Gémeaux

Accordez-vous un peu plus de temps que d'habitude. Vous avez besoin de prendre soin de vous.

Cancer

Ne cédez pas à la nostalgie, même si vous avez de bons souvenirs. Vous vous en ferez d'autres !

Lion

Evitez les rapports de force avec votre moitié. Ce climat de tension risque de vous épuiser.

Vierge

Vous aurez une approche objective de vos possibilités. Votre sens de l'analyse va se trouver renforcé.

Balance

Des conflits, ou une atmosphère tendue, peuvent entraver vos projets. Le climat est un peu électrique.

Scorpion

Vous aurez les atouts en main pour prendre les bonnes décisions. A vous de réunir les bonnes personnes.

Sagittaire

L'ambiance sera particulièrement tendue dans votre foyer et vous n'aspirerez qu'à vous évader.

Capricorne

Vous accumulez la tension nerveuse et cela va finir par vous épuiser physiquement. Vous devez trouver le moyen de décompresser

Verseau

Une ambiance de tendresse et de séduction règne dans votre ciel. Les planètes vous seront favorables.

Poissons

Vous risquez de vous laisser influencer par des personnes peu fiables qui chercheront à se servir de vous.