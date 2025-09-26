En ce moment Ton invitation Louise ATTAQUE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 26 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 26/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 26 septembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous saurez trouver les bonnes idées pour rafraîchir votre relation sentimentale. Osez les surprises !

Taureau

Cette journée sera assez fatigante mais vous avez de la ressource, et il ne vous faudra pas longtemps pour récupérer votre tonus.

Gémeaux

Après les efforts que vous avez fournis ces derniers temps, il est bien normal que vous ayez enfin le retour sur investissement.

Cancer

Organisez une petite soirée entre amis ou une sortie afin que la routine ne s'installe pas.

Lion

Une personne vous montrera de l'intérêt mais ne la faites pas fuir en vous montrant trop empressé !

Vierge

Votre moral est en baisse sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ecoutez la voix de la raison et ralentissez le rythme.

Balance

Ne cherchez pas à tout gérer dans votre vie sentimentale. Laissez-vous aller.

Scorpion

N'hésitez pas à mettre un peu de fantaisie dans votre vie si vous en avez l'occasion.

Sagittaire

Votre attitude aura de bénéfiques répercussions sur votre vie relationnelle alors c'est le moment d'en profiter pleinement.

Capricorne

Ne vous étourdissez pas dans le travail pour éviter de vous pencher sur vos petits problèmes personnels.

Verseau

Le domaine matériel sera peut-être un peu agité en raison d'une rentrée d'argent qui se fait attendre.

Poissons

Votre esprit surchauffé réclame son quota d'évasion et de repos, mettez-vous au vert, ou mettez du vert dans votre assiette.

Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 26 septembre
