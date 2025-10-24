En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11

Loisir. Tendance Ouest vous propose de remporter votre Apple Watch Series 11, votre véritable assistant du quotidien, à l'occasion du passage à l'heure d'hiver.

Publié le 24/10/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11
Cette semaine, Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11 !

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion du changement d'heure, Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11 !

C'est bien plus qu'une montre : c'est un véritable assistant du quotidien. Elle vous suit partout : au travail, pendant votre footing ou juste pour garder un œil sur vos messages sans sortir le téléphone de la poche.

Vous recevez vos notifications, vos appels, vos SMS, et vous pouvez même écouter Tendance Ouest directement depuis votre poignet !

Et côté pratique, elle vous donne la météo, votre trajet GPS, vos rendez-vous du jour, tout ça d'un simple geste. Son écran lumineux, son design élégant et sa batterie longue durée en font l'alliée idéale pour rester organisé… et stylé.

Bref, que vous soyez du genre connecté, sportif ou juste tête en l'air, cette Apple Watch Series 11 va vite devenir indispensable.

Pour jouer, envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 × 0,75 € + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 24 octobre à 8h55 !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple