Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11

A l'occasion du changement d'heure, Tendance Ouest vous offre votre Apple Watch Series 11 !

C'est bien plus qu'une montre : c'est un véritable assistant du quotidien. Elle vous suit partout : au travail, pendant votre footing ou juste pour garder un œil sur vos messages sans sortir le téléphone de la poche.

Vous recevez vos notifications, vos appels, vos SMS, et vous pouvez même écouter Tendance Ouest directement depuis votre poignet !

Et côté pratique, elle vous donne la météo, votre trajet GPS, vos rendez-vous du jour, tout ça d'un simple geste. Son écran lumineux, son design élégant et sa batterie longue durée en font l'alliée idéale pour rester organisé… et stylé.

Bref, que vous soyez du genre connecté, sportif ou juste tête en l'air, cette Apple Watch Series 11 va vite devenir indispensable.

Pour jouer, envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 × 0,75 € + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 24 octobre à 8h55 !