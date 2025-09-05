Jeu. Remportez votre iPhone 16 Pro Max !

A l'occasion de cette rentrée, Tendance Ouest vous offre votre iPhone 16 Pro Max, d'une valeur de 1 229€ !

Un design en titane élégant, plus léger mais incroyablement solide. Un écran encore plus grand et immersif, des couleurs sublimes, et surtout… une puissance de dingue grâce à la puce A18 Pro. Autonomie boostée, photos et vidéos à couper le souffle – même en Dolby Vision comme au cinéma !

Et ce n'est pas tout : l'iPhone 16 Pro embarque Apple Intelligence, votre assistant personnel nouvelle génération, qui vous aide à écrire, créer, organiser votre quotidien… le tout en respectant votre vie privée.

C'est simple : avec cet iPhone, tout devient plus fluide, plus créatif, plus fou. Et franchement, qui n'a pas envie d'avoir entre les mains le smartphone le plus désiré de la planète ?

A vous les photos dignes d'un pro, les vidéos ciné, les applis qui tournent plus vite que jamais…

Vous envoyez maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 12 septembre à 9h.