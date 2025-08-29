En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Jeu. Remportez votre iPhone 16 Pro Max !

Loisir. Jouez maintenant et tentez de gagner votre iPhone 16 Pro Max, le dernier bijou de chez Apple, le cadeau idéal pour cette rentrée 2025.

Publié le 29/08/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Remportez votre iPhone 16 Pro Max !
Pour la rentrée 2025, Tendance Ouest vous offre votre iPhone 16 Pro Max de chez Apple.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion de cette rentrée, Tendance Ouest vous offre votre iPhone 16 Pro Max, d'une valeur de 1 229€ !

Un design en titane élégant, plus léger mais incroyablement solide. Un écran encore plus grand et immersif, des couleurs sublimes, et surtout… une puissance de dingue grâce à la puce A18 Pro. Autonomie boostée, photos et vidéos à couper le souffle – même en Dolby Vision comme au cinéma !

Et ce n'est pas tout : l'iPhone 16 Pro embarque Apple Intelligence, votre assistant personnel nouvelle génération, qui vous aide à écrire, créer, organiser votre quotidien… le tout en respectant votre vie privée.

C'est simple : avec cet iPhone, tout devient plus fluide, plus créatif, plus fou. Et franchement, qui n'a pas envie d'avoir entre les mains le smartphone les plus désiré de la planète ?

A vous les photos dignes d'un pro, les vidéos ciné, les applis qui tournent plus vite que jamais…

Vous envoyez maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 12 septembre à 9h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Jeu. Remportez votre iPhone 16 Pro Max !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple