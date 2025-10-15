En ce moment Le dîner BENABAR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Montemarco séduit avec "Poupée", un morceau pop puissant et émouvant

Société. Avec "Poupée", Montemarco livre une ballade aussi fragile que puissante. Entre fascination et reconstruction, il explore les failles d'une relation déséquilibrée.

Publié le 15/10/2025 à 11h46 - Par Aline
Musique. Montemarco séduit avec "Poupée", un morceau pop puissant et émouvant
Montemarco, dévoile "Poupée", un titre pop aussi intime que percutant. Découvrez-le sur Tendance Ouest ! - Capture d'écran YouTube - MONTEMARCO

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Auteur-compositeur-interprète, Montemarco s'impose comme l'une des figures émergentes de la nouvelle scène pop française. Né à Marseille, formé au piano dès l'adolescence, il a longtemps mis sa créativité en retrait avant de la retrouver pleinement après un parcours scientifique et un voyage initiatique en Amérique latine.

Aujourd'hui signé chez Island Def Jam (Universal Music France), il prépare un premier EP entre mélancolie et lumière, porté par une écriture sincère et poétique. Après Le roi choisit la dame, Poupée en est la suite naturelle : un titre où l'intime touche à l'universel, et où la fragilité devient une force libératrice.

"Poupée", un hymne à la reconstruction émotionnelle

"Tu tires les fils et me fais danser / Je deviens peu à peu la poupée" : cette phrase centrale résume toute la force du titre. Avec Poupée, Montemarco évoque la perte de repères au sein d'une relation déséquilibrée. Sa voix, d'abord discrète, gagne en intensité jusqu'à devenir un véritable cri du cœur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Montemarco séduit avec "Poupée", un morceau pop puissant et émouvant
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple