Musique. Montemarco séduit avec "Poupée", un morceau pop puissant et émouvant

Auteur-compositeur-interprète, Montemarco s'impose comme l'une des figures émergentes de la nouvelle scène pop française. Né à Marseille, formé au piano dès l'adolescence, il a longtemps mis sa créativité en retrait avant de la retrouver pleinement après un parcours scientifique et un voyage initiatique en Amérique latine.

Aujourd'hui signé chez Island Def Jam (Universal Music France), il prépare un premier EP entre mélancolie et lumière, porté par une écriture sincère et poétique. Après Le roi choisit la dame, Poupée en est la suite naturelle : un titre où l'intime touche à l'universel, et où la fragilité devient une force libératrice.

"Poupée", un hymne à la reconstruction émotionnelle

"Tu tires les fils et me fais danser / Je deviens peu à peu la poupée" : cette phrase centrale résume toute la force du titre. Avec Poupée, Montemarco évoque la perte de repères au sein d'une relation déséquilibrée. Sa voix, d'abord discrète, gagne en intensité jusqu'à devenir un véritable cri du cœur.