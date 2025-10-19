En ce moment The First Time Damiano DAVID
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 19/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Votre météo amoureuse rayonne toute la journée pour vous combler de bonheur. La chance est de votre côté. Que demander de plus ?

Taureau

Votre énergie est constructive et votre flair s'avérera exceptionnel pour saisir les bonnes opportunités.

Gémeaux

C'est avec dynamisme, inventivité et ambition que vous allez donner corps et substance à vos projets.

Cancer

Vous aurez à cœur d'embellir votre cadre de vie. Faites le tri dans vos affaires, vous en avez besoin.

Lion

Tout va s'accélérer sauf que vous n'êtes pas tout à fait prêt à un tel changement.

Vierge

Des petites difficultés vous empêchent d'être en phase avec votre moitié.

Balance

Une personne bien intentionnée de votre entourage vous donne des bons conseils qui porteront rapidement leurs fruits.

Scorpion

L'argent n'est plus un sujet sensible pour vous, votre situation financière s'est nettement améliorée et cela devrait continuer.

Sagittaire

De bonnes nouvelles arrivent. Il faut vous en réjouir et ne pas avoir peur.

Capricorne

Pour vivre une belle journée, il faut vous adapter. Si vous résistez, les changements auront lieu quand même mais ils seront plus difficiles à vivre !

Verseau

Votre gentillesse vous portera chance, votre dévouement suscitera la reconnaissance et l'estime.

Poissons

Vous devez rester très sérieux et prendre une bonne fois pour toutes une direction concrète, définie et surtout pratique.

